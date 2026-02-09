الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الحمرية ينظم معسكر «النخبة» للسباحة

الحمرية ينظم معسكر «النخبة» للسباحة
9 فبراير 2026 19:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
ينظم نادي الحمرية معسكر «النخبة» للسباحة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الدسوقي، المدرب العام للمنتخب المصري، وعبد الرحمن العربي «هريدي»، صاحب الرقم القياسي الأفريقي، وشهد اليوم الافتتاحي للمعسكر حضور حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إلى جانب المشاركين الذين بلغ عددهم 24 سباحاً، والذين استفادوا من برنامج متنوع في أولى أيام المعسكر، إذ تضمن محاضرة متخصصة في التغذية الرياضية، وتسخيناً أرضياً، إلى جانب تنفيذ تمريني مهارة سباحة الفراشة، وتوزيع الجهد وإيقاع السباق.
ورحب حميد الشامسي بالدسوقي و«هريدي» والسباحين المشاركين في المعسكر، مؤكداً أن تنظيمه الحدث يندرج ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى منح الرياضيين من منتسبي النادي وأندية الدولة الفرصة لتطوير مهاراتهم، وصقل قدراتهم الفنية، والاستفادة من الخبرات التدريبية المتميزة على المستوى العالمي.
من جهته، وجه محمد الدسوقي شكره إلى نادي الحمرية على تعاونه وتفاعله الإيجابي في تنظيم معسكر «النخبة» للسباحة، مشيداً بالمستوى المميز للمشاركين، كما أشار إلى أن المعسكر يستهدف إعداد السباحين وفق أسس علمية حديثة، والارتقاء بمستوياتهم الفنية والبدنية.

