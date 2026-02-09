الوحدة يحافظ على الرابع في «نخبة آسيا»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل الوحدة والأهلي السعودي بدون أهداف في مرحلة الدوري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، على استاد آل نهيان، في الجولة السابعة من المسابقة، ورفع «العنابي» رصيده إلى 14 نقطة ليبقى في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي صعد إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن تراكتور الإيراني الذي سيخوض مباراة هذه الجولة غداً.

والتعادل هو الأول لأصحاب السعادة على ملعبه في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، حيث حقق الفريق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في أبوظبي على حساب الاتحاد والدحيل والسد، وتعادل خارج ملعبه مع تراكتور الإيراني، فيما تعرض لخسارة وحيدة أمام الغرافة القطري.

ودخل الفريقان المباراة بعد ضمان تأهلهما في الجولة الماضية إلى دور الستة عشر.

وجاء الشوط الأول أقل من المتوقع، حيث لم يشهد الإثارة المنتظرة من الفريقين، ونشط الوحدة هجومياً في الشوط الثاني، ونجح في خلق بعض الفرص لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحصل كل فريق على نقطة.