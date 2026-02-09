التايكوندو يظهر للمرة الأولى على مسرح «عربية السيدات 2026»



علي معالي (الشارقة)

يسجّل التايكوندو حضوره الرسمي للمرة الأولى ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، حيث تنطلق المنافسات غداً في صالة نادي خورفكان للمعاقين، بمشاركة نخبة من لاعبات الأندية العربية اللواتي يتنافسن للفوز في واحدة من أكثر الرياضات حماساً وإثارة.

وتم اعتماد منافسات التايكوندو بتصنيف (G1) الدولي من الاتحاد الدولي للتايكواندو، في خطوة تمنح البطولة بُعداً فنياً وتنافسياً معترفاً به دولياً، وتفتح المجال أمام اللاعبات لحصد نقاط تصنيف دولية.

وتشهد منافسات التايكواندو مشاركة 9 فرق تمثل 8 دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، مركز الأمير راشد (المملكة الأردنية الهاشمية)، نادي القادسية (المملكة العربية السعودية)، نادي قدسيا الرياضي (الجمهورية العربية السورية)، نادي البديع للسيدات (مملكة البحرين)، نادي غاز الشمال (جمهورية العراق)، نادي الفتاة الرياضي (دولة الكويت)، ونادي الوداد الرياضي (المملكة المغربية)، في مشاركة تعكس تنوّع المدارس الفنية وتنامي حضور التايكواندو النسائي عربياً.

وأكدت اللجنة الفنية، خلال اجتماعها التنسيقي الذي عقد اليوم، اعتماد الأوزان الثمانية الرسمية المعتمدة في قانون الاتحاد الدولي للتايكوندو، بما يضمن عدالة المنافسة وقوة الاحتكاك بين البطلات.

وتتوزع المنافسات على يومين.

وفي إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والاحترافية الدولية، شددت اللجنة الفنية على الالتزام الكامل بالبروتوكولات التنظيمية المعتمدة. ويتوجب على اللاعبات ارتداء الزي الرسمي المعتمد دولياً «الدوبوك»، فيما توفر اللجنة المنظمة واقيات الصدر والرأس بنظام KPNP الإلكتروني الذكي، إلى جانب إلزام اللاعبات بإحضار معداتهن الشخصية الأساسية التي تشمل واقيات القصبة والساعد وقفازات اليد وواقي المحاشم وواقي الأسنان الشفاف أو الأبيض وحساسات القدم الإلكترونية من نوع KPNP حصراً.

كما تعتمد البطولة نظام «الميزان المزدوج» لضمان العدالة الرياضية وفق لوائح الاتحاد الدولي، حيث يُجرى الميزان الرسمي قبل يوم من المنافسة مع اشتراط إبراز بطاقة التسجيل أو جواز السفر الأصلي، وتُمنح اللاعبة فرصة ثانية للتصحيح خلال الفترة الرسمية فقط.

وشددت اللجنة الفنية كذلك على الالتزام الصارم بتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث ستُجرى فحوصات طوال المنافسات، مؤكدة أن استخدام أي مواد أو عقاقير محظورة يؤدي إلى إلغاء النتيجة فوراً وإيقاف اللاعبة عن المشاركة.