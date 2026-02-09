الأمل التونسي يؤجل حسم لقب السلة إلى الختام في «عربية السيدات»



علي معالي (الشارقة)

حقق فريقا الفحيص الأردني والأمل التونسي انتصارات حاسمة في الجولة السادسة وما قبل الأخيرة من منافسات كرة السلة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، ليؤجلا حسم لقب النسخة الثامنة إلى المواجهة المرتقبة التي تجمعهما في الجولة الختامية بعد غد الأربعاء.

وانتصر الفحيص الأردني على خورفكان للمرأة بنتيجة (91-71) محققاً فوزه الخامس، فيما نجح الأمل التونسي في تجاوز غاز الشمال العراقي بواقع (76-54)، بينما فاز الفتاة الكويتي على الحالة البحريني بنتيجة (78-59)، لتبقى هوية البطل معلّقة حتى مواجهة القمة المنتظرة بين الفحيص والأمل.

وعزز الفحيص الأردني صدارته للترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، مقترباً من الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الأمل التونسي صاحب التسع نقاط. وفرض الفتاة الكويتي نفسه شريكاً في المركز الثالث إلى جانب الشارقة الرياضي للمرأة الذي حصل على راحة في هذه الجولة، برصيد ثماني نقاط لكل منهما.

وتراجع غاز الشمال العراقي إلى المركز الخامس برصيد سبع نقاط متساوياً مع خورفكان الذي أنهى مشواره في البطولة، فيما بقي الحالة البحريني في المركز السابع والأخير برصيد خمس نقاط.

وواصل الفحيص الأردني نتائجه المثالية بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، متفوقاً على خورفكان بفارق 20 نقطة في مباراة فرض خلالها حامل اللقب أفضليته منذ البداية، مستفيداً من تفوقه في الربعين الأول والثاني بنتيجتي (25-18 و32-13). ورغم تحسن أداء خورفكان في الربع الثالث وتقليص الفارق، استعادت لاعبات الفحيص السيطرة في الربع الأخير وحسمن المواجهة لصالحهن (22-17) ليؤكدن جاهزيتهن للدفاع عن اللقب.

بدوره، واصل الأمل التونسي مطاردة الصدارة بانتصار مستحق على غاز الشمال العراقي بفارق 22 نقطة، في لقاء سيطرت خلاله التونسيات على مجريات الفترات الثلاث الأولى بنتائج (21-16 و25-11 و16-12)، قبل أن يكتفي الفريق العراقي بالتفوق في الربع الأخير، من دون أن يؤثر ذلك على نتيجة المباراة التي ذهبت للأمل.