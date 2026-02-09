وفاة جد محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وفاة جد قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح. وقال الاتحاد المصري عبر مركزه الإعلامي، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة والأمين العام والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وجميع العاملين يتقدمون بخالص التعازي لصلاح في وفاة جده.

وشارك صلاح مع فريقه ليفربول في المباراة التي خسرها الفريق أمام ضيفه مانشستر سيتي 2/1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.