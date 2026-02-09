الشارقة يعود بـ«نقطة الأمل» من الدحيل في «النخبة الآسيوية»



علي معالي (أبوظبي)



تعادل الشارقة والدحيل القطري 1-1، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، ليرفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثامن وهو رصيد الدحيل نفسه في المركز السابع، وما زالت الفرصة قائمة أمام الشارقة في التأهل عندما يلتقي ناساف الأوزبكي باستاد الشارقة الاثنين المقبل.

سجل هدف الشارقة ايجور كورونادو في الدقيقة 41، وتعادل للدحيل عادل بوبلينا من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة 81، في مباراة قدم خلالها الشارقة مباراة جيدة.

هدد الدحيل مرمى الشارقة كثيراً في أول ربع ساعة، وكان قريباً من التهديف لولا القائم الذي وقف أمام هدف مؤكد من بوبكاري سوماري، وكانت سيطرة الفريق القطري خلال أول 20 دقيقة كبيرة بنسبة 63%، مقابل 37% للشارقة، ودفع مورايس بـ 7 وجوه مختلفة عن لقاء الهلال السعودي في البطولة نفسها، وفي المقابل أيضاً قام جمال بلماضي مدرب الدحيل بإجراء 5 تغييرات في صفوفه. وفي الدقيقة 41 يسجل إيجور كورونادو هدف التقدم من ضربة جزاء، بعد تمريرة مثالية من سالدانا إلى لوان ليقوم حارس الدحيل بعرقلته.

وفي الشوط الثاني، هاجم الشارقة بتوازن شديد، وكان في مقدوره تسجيل الهدف الثاني من رأسية لوان بيريرا في الدقيقة 60، لكنه أهدرها بعد تمريرة رائعة من فراس بالعربي، وضغط الفريق القطري كثيراً من جنبات الملعب كافة لتحقيق التعادل، ونجح دفاع الشارقة في نصب مصيدة التسلل في توقيت مناسب.

ودفع مورايس بالمهاجم كايو لوكاس بدلاً من سالدانا في الدقيقة 68، لتنشيط الجانب الهجومي، وسجل الدحيل هدف التعادل عادل بولبينا، حيث أهدرها في المرة الأولى، ولكن الحكم أعادها ليسجل الهدف في الدقيقة 81.