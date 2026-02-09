شباب الأهلي يوقف زحف الهلال السعودي ويؤجل حسم التأهل



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

اكتفى شباب الأهلي بحصد نقطة ثمينة أمام ضيفه الهلال السعودي، بعدما نجح في إيقاف سلسلة انتصاراته المتتالية، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة السابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وحافظ الهلال، رغم التعادل، على سجله الخالي من الخسائر في آخر 20 مباراة بدور المجموعات، مسجلاً أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ البطولة، إلا أنه أخفق في تحقيق فوزه العاشر توالياً في مرحلة الدوري للمرة الأولى في مسيرته القارية.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، ليبقى حسم تأهله إلى دور الـ16 مؤجلاً حتى الجولة الأخيرة، عندما يواجه فريقاً سعودياً آخر هو الأهلي حامل اللقب، في مواجهة حاسمة تُقام بعد أسبوع.

في المقابل، عزز الهلال صدارته لترتيب منطقة الغرب برصيد 19 نقطة، بعدما ضمن التأهل رسمياً منذ الجولة الخامسة، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الوحدة الإماراتي.

وجاءت المباراة متكافئة في مجمل فتراتها، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية دون أن ينجح أي منهما في ترجمتها إلى أهداف، في ظل الانضباط الدفاعي والحذر التكتيكي من الجانبين.

وشهدت بقية مباريات الجولة السابعة ضمن منافسات منطقة الغرب، يوم الاثنين أيضاً، تعادل الوحدة مع الأهلي السعودي سلبياً في أبوظبي، وتعادل ناساف الأوزبكي مع الشرطة العراقي 1-1 في فيرغانا، فيما انتهت مواجهة الدحيل القطري والشارقة الإماراتي بالتعادل 1-1 في الدوحة،وتُستكمل الجولة يوم الثلاثاء بمواجهتي تراكتور الإيراني مع السد القطري في الدوحة، والاتحاد السعودي مع الغرافة القطري في جدة.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، يليه الأهلي السعودي وتراكتور الإيراني والوحدة الإماراتي برصيد 14 نقطة لكل منهم، ثم شباب الأهلي بـ11 نقطة، فالاتحاد السعودي بـ9 نقاط من ست مباريات، و8 نقاط لكل من الدحيل والشارقة، و6 للغرافة من ست مباريات، و5 للسد من ست مباريات، فيما يمتلك الشرطة نقطتين وناساف نقطة واحدة. وضمنت أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي تأهلها رسمياً إلى دور الـ16.

وتقام الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب يومي 16 و17 فبراير، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي، والشارقة مع ناساف، والشرطة مع الدحيل، والهلال مع الوحدة، إضافة إلى مواجهتي الغرافة مع تراكتور، والسد مع الاتحاد.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية من كل منطقة، حيث تُقام مباريات هذا الدور في مارس 2026، فيما تستضيف السعودية الأدوار النهائية بنظام التجمع خلال شهر أبريل.