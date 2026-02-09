الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فعالية «تحدي السكري» الأسرية تستقطب آلاف العائلات والمقيمين بدبي

فعالية «تحدي السكري» الأسرية تستقطب آلاف العائلات والمقيمين بدبي
9 فبراير 2026 22:32

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
المجلس التنسيقي للرياضة يتبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية
اختتام سباق مصفوت الجبلي في عجمان بمشاركة 300 متسابق


استقطبت الدورة الـ16 من فعالية «تحدي السكري» التي اختتمت بدبي، أمس، أكثر من 17500 مشارك من مختلف فئات المجتمع، لترسخ مكانتها كإحدى أكبر المبادرات المجتمعية المتمحورة حول صحة الأسرة في دولة الإمارات.
تأتي الفعالية التي نظمتها مجموعة «لاندمارك» في «حديقة زعبيل»، انسجاماً مع أهداف «عام الأسرة» في دولة الإمارات.
افتتحت الفعالية رينوكا جاجتياني، رئيسة مجلس الإدارة لدى مجموعة «لاندمارك»، إلى جانب سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وحصة تهلك، وكيلة وزارة الأسرة المساعدة لقطاع التنمية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة «الجليلة»- ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، وعدد من الشركاء والمعنيين.
وقال سعيد محمد حارب، إن المجلس يعتز بشراكته المستمرة مع مجموعة «لاندمارك» في فعالية «تحدَّ السكري» الأسرية على مدى سنوات عدة، مشيراً إلى أن المبادرة نجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مبادرات العافية المجتمعية في إمارة دبي، لما تسهم به في جمع أفراد المجتمع حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز الصحة العامة.
وأكد أن مثل هذه المبادرات، لاسيما في «عام الأسرة»، تؤدي دوراً محورياً في تشجيع النشاط البدني، وترسيخ أنماط الحياة الصحية كأساس لبناء مجتمع أكثر صحة وقوة واستدامة.
وشهدت الفعالية عودة برنامج «سوبر كيدز»، وهو جزء أساسي من هذه المبادرة، ليلعب دوراً محورياً فيها بالتعاون مع مؤسسة «جيمس للتعليم؛ وذلك بهدف تعزيز تفاعل فئة الشباب والتوعية الصحية.
وقالت نيشا جاجتياني، مديرة مجموعة لاندمارك: «تمكنا هذا العام، من خلال مبادرات نوعية، مثل وحدة العافية المتنقلة التابعة لمؤسسة الجليلة، والمنطقة المخصصة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن منطقة الأسرة، من إيصال خدمات الرعاية الوقائية والكشف المبكر والتوعية الصحية مباشرة إلى العائلات بأساليب عملية وسهلة الوصول».
وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة «الجليلة»: «شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة لاندمارك تعكس التزاماً مشتركاً بالارتقاء بصحة الإنسان، عبر ترسيخ الوعي الصحي المستدام وتعزيز المشاركة المجتمعية الهادفة، حيث نؤمن بأن الوقاية والكشف المبكر يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، من خلال تحويل التوعية إلى خطوات عملية تحدث أثراً ملموساً لدى الأسر في دولة الإمارات».
يذكر أن مبادرة «تحدَّ السكري» انطلقت عام 2009، لترسخ مكانتها حركة مجتمعية رائدة شارك فيها حتى اليوم أكثر من 165000 شخص في منطقة الخليج العربي، حاملة رسالة توعية مؤثرة عنوانها «ابدأ الفحص، تناول غذاءً صحياً، وحافظ على نشاطك».

تحدي دبي
السكري
سباق الجري
مجلس دبي الرياضي
مجموعة لاندمارك
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©