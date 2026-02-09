الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الملتقى العالمي للقدرة يستعرض «التغذية» و«التوليد» و«مهارات الفرسان»

الملتقى العالمي للقدرة يستعرض «التغذية» و«التوليد» و«مهارات الفرسان»
9 فبراير 2026 22:43

 
أبوظبي (وام)

استعرض المتحدثون في الملتقى العالمي للقدرة، والذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة على مدار 3 أيام، أفضل الممارسات في التغذية والتوليد ومهارات فرسان رياضة القدرة، وتحدث المشاركون في افتتاح فعاليات اليوم بفندق الوثبة حول التوليد وإنتاج السلالات العربية في العالم، ونجاح تجارب عدد من الدول، من بينها فرنسا في إنتاج هذه السلالات، والأثر الكبير في النتائج المحققة للخيول العربية في البطولات العالمية، بالإضافة إلى التجربة البرازيلية في هذا المجال، لإنتاج خيول قوية، وتهيئة البيئة الجيدة لها، والجينات المؤثرة في إنتاج السلالات، والمعروفة بقوتها في سباقات السرعة، والعوامل المؤثرة في عملية التزاوج.
وتطرق المتحدثون في الجلسة الثانية حول التغذية إلى أهمية تنفيذ أفضل الممارسات، والأساليب العلمية، للحفاظ على صحة الخيل، والعمل على اعتماد الأغذية التي لا تؤثر في سلامته.
وشهدت الجلسة الثالثة حول مهارات فرسان رياضة القدرة، بإدارة محمد الحضرمي، مدير الفعاليات في القرية، مشاركة الفرسان عمر النيادي، ومنصور الفارسي، والفارسة ماسة عدنان المتوّجة أمس بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في قرية الوثبة، والفارس السابق الروسي نيكولاي ميلبورد، والفارسة السابقة كلير سونجا من تشيلي.
وأكد الفارسان النيادي والفارسي أن الفروسية في الإمارات حققت تطورها العالمي بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وارتباطها بثقافة وتاريخ الدولة، والأثر المجتمعي والعائلي في التمسك بها، وتوارثها عبر الأجيال.
وقالت الفارسة ماسة عدنان إن وجودها في دولة الإمارات منذ عام 2015 مكنها من القدرات التنافسية، والوصول إلى أفضل النتائج، بجانب عشقها لرياضة الفروسية، كما تحدثت سونجا وميلبورد عن تجاربهما السابقة مع رياضة القدرة.
شارك في الجلسة الأولى المخصصة للتوليد، الدكتور جليرمي كوتو، وجيرارد لاريو، والدكتور عبدالوهاب أميرة، ويوسف بن طاهر، وشون بارمان، ورايكي فاوري، بينما شهدت الجلسة الثانية حول التغذية مشاركة الدكتور تارشا ووالش، والدكتور عاصم الحطيني، والدكتور سفيان علم الدين، والدكتور سيد الرفاعي، والدكتور جورج لوسيه.

القدرة
سباقات القدرة
قرية الإمارات العالمية للقدرة
