الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026».. الرياضة للجميع

الرياضات البحرية قدمت أجمل صورة في ألعاب الماسترز (من المصدر)
10 فبراير 2026 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
حمدان بن زايد يستقبل وفد وزارة الدفاع ويطّلع على استعدادات عرض «حصن الاتحاد 11»

واصلت «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» اكتساب الزخم في يومها الرابع، مع انطلاق المنافسات في كلٍ من أبوظبي والعين، إلى جانب تزايد المشاركة المجتمعية التي عكست الأثر الأوسع للألعاب خارج ميادين المنافسة، وتنافس الرياضيون في مجموعة متنوعة من الألعاب، فيما توافد الطلاب والعائلات وكبار المواطنين إلى مواقع الفعاليات والمساحات المجتمعية لاختبار أجواء الألعاب عن قرب.
 وبعيداً عن المنافسات، سلّط اليوم الرابع الضوء على دور الألعاب كمنصة لتعزيز التفاعل المجتمعي، ومشاركة مختلف الأجيال، حيث زار طلاب من مدارس عدة مواقع الفعاليات، وأتيحت لهم فرصة متابعة المنافسات في عدد من الرياضات والتفاعل مع الرياضيين. كما زاروا المساحة المجتمعية في «أدنيك»، واستكشفوا المنصات التفاعلية والأنشطة المتنوعة.
 وواصلت المساحات المجتمعية دورها كأماكن نابضة بالحياة، مرحِّبةً بالزوار من مختلف الأعمار في كلٍ من «أدنيك» والحديريات. ومن خلال مناطق مخصصة وتجارب تفاعلية، أتاحت هذه المساحات فرصاً للمشاركين والجماهير للتواصل والتعلّم والمشاركة في أنشطة تعكس تركيز الألعاب على الصحة وجودة الحياة.
 كما كان كبار المواطنين من بين المشاركين بفعالية في أنشطة اليوم، وزار عدد من كبار المواطنين من مؤسسة التنمية الأسرية مركز أدنيك، وشاركت بعض السيدات في الألعاب، في مشهد يجسِّد روح الألعاب، ويعزز الإيمان بأن الرياضة متاحة للجميع، وأساسية في كل مراحل الحياة.
 وفي إطار اللقاءات الإعلامية، تحدّثت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، إلى وسائل الإعلام، مسلّطةً الضوء على أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية. وأكدت دور النشاط المنتظم في دعم الصحة على المدى الطويل، ومساعدة الأفراد على البقاء نشطين وقادرين على التكيّف، مشددةً على أهمية تشجيع المشاركة، لا سيما بين كبار المواطنين.

في الحركة بركة
بصفتها عضواً فعالاً في مؤسسة التنمية الأسرية وداعمة قوية للرياضة، تؤمن فاطمة محمد محمد، بأن الحركة ضرورية للحيوية الجسدية وصفاء الذهن. 
وفي «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، تشارك فاطمة برسالة مؤثرة مفادها أن كبار المواطنين يظلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ويسهمون بفاعلية في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة. وهي حاصلة على الميدالية الذهبية في الجري من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتشجّع الناس من جميع الأعمار على جعل الرياضة جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية.

نصيحة
«أنصح الجيل الشاب بقضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي واستثمار وقتهم في الرياضة، فهي تغذّي الجسد والروح. كما يُقال في المثل الشعبي: في الحركة بركة».

اكتشف نفسك
اكتشفت جوان رياضة تنس الريشة قبل ثلاث سنوات فقط بعد انتقالها إلى دولة الإمارات، حيث بدأت بممارستها بهدف الترفيه، وبفضل معرفتها السابقة في التنس والكرة الطائرة، قادها حبها للرياضة إلى الملعب بشكل تلقائي. وما بدأ كتجربة جديدة تحوّل سريعاً إلى شغف، مدعوماً بمجتمع محلي متماسك. وفي ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، تحتضن جوان الفرصة لتحدّي نفسها، والتعرّف إلى رياضيين من مختلف أنحاء العالم، ومواصلة النمو وصقل المهارات من خلال الرياضة.

الإحساس بالهدف
«بغض النظر عن عمرك أو موقعك في الحياة، تمتلك الرياضة القدرة على تجديد طاقتك، وطريقة تفكيرك، وإحساسك بالهدف».

ألعاب الماسترز
أبوظبي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
الإمارات
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©