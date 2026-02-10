الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
13 ميدالية لـ «التايكواندو الإماراتي» في ختام كأس العرب

الفجيرة (وام)
عزز المنتخب الإماراتي للتايكواندو حصيلته من الميداليات بإحرازه 13 ميدالية في اليوم الختامي لبطولة كأس العرب في نسختها السادسة، التي أُقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واختتمت أمس في مجمع زايد الرياضي.
وأسفرت النتائج عن ثلاث ميداليات ذهبية، عبر ماريا الأنصاري بوزن تحت 41 كجم، وريم يوسف بوزن تحت 29 كجم، وعزة أسامة بوزن تحت 44 كجم، بينما أُضيفت أربع ميداليات فضية من قبل فاطمة سعد بوزن فوق 59 كجم، وعلياء الصريدي بوزن تحت 33 كجم، ورانيا النعيمي بوزن تحت 55 كجم، وصالحة سعد بوزن تحت 51 كجم.
كما تم حصد 6 ميداليات برونزية، عبر شوق الهنائي بوزن تحت 33 كجم، وسلطان سليمان بالوزن نفسه، وماجدة الكتبي بوزن تحت 47 كجم، وعبدالله البلوشي بوزن تحت 65 كجم، ومريم جاسم بوزن تحت 59 كجم، وإبراهيم عامر بوزن فوق 65 كجم.

