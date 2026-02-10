هاري كين يتحول إلى ماكينة ركلات جزاء في «البوندسليجا»

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل بايرن ميونيخ مسيرته نحو لقبه الثاني على التوالي في الدوري الألماني (البوندسليجا)، بعد فوزه السهل على هوفنهايم الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء على ملعب أليانز أرينا، ورغم الأداء المميز الذي قدّمه الفريق الضيف بقيادة كريستيان إيلزر في الأشهُر الأخيرة، إلا أنه انهار بعد مرور 20 دقيقة فقط من المباراة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة لويس دياز داخل منطقة الجزاء.

وكما كان متوقعاً، سدّد هاري كين ركلة الجزاء بنجاح، ثم ضاعف رصيده ورصيد فريقه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما تعرّض زميله الكولومبي للعرقلة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. وسجّل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفه الثاني على التوالي، ليضع بايرن على طريق فوز مريح بنتيجة 5-1.

ورغم أن كين لم يكن هو من تسبّب في أي من ركلتي الجزاء في المقام الأول، إلا أن مشهد النجم الإنجليزي وهو يسجل من ركلات الجزاء أصبح مألوفاً في كرة القدم الألمانية منذ انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونيخ، مقابل 95 مليون يورو، في صيف 2023.

وبثنائية كين في هوفنهايم، ارتفع رصيده من ركلات الجزاء بجميع المسابقات إلى 11 ركلة هذا الموسم. وهذا يعني أن كين سيحتاج إلى 3 ركلات جزاء فقط حتى شهر مايو ليحطّم رقمه القياسي لأكبر عدد من ركلات الجزاء المسجلة في موسم واحد، وربما ليس من المستغرب أن يجد المهاجم، البالغ من العمر 32 عاماً، أن الدوري الألماني الممتاز أرض خصبة لأسلوبه في تسجيل الأهداف.

وكان كين هدافاً بارعاً من ركلات الجزاء، خلال فترة لعبه مع توتنهام، سجّل ما لا يقل عن 42 ركلة جزاء في جميع المسابقات مع النادي اللندني، بمعدل مذهل بلغ 4.7 ركلة جزاء في الموسم الواحد.

لكن منذ انتقاله إلى ألمانيا، بات واضحاً أن كين أصبح متخصّصاً ليس فقط في الحصول على ركلات الجزاء، بل أيضاً في تسجيلها، وكان أول موسمين له مع بايرن ميونيخ الأفضل في مسيرته من حيث عدد ركلات الجزاء المسجلة، وكما ذكرنا سابقاً، يُعد هذا الموسم الحالي الأفضل له حتى الآن.

وهذا يعني أيضاً أن معدل كين في ركلات الجزاء ارتفع من 0.11 هدف في كل 90 دقيقة مع توتنهام، إلى 0.27 هدف في كل 90 دقيقة مع بايرن ميونيخ. باختصار، تضاعف معدل تسجيل كين لركلات الجزاء أكثر من مرتين، بل وكاد أن يتضاعف 3 مرات منذ انتقاله إلى ألمانيا.

وليس من المستغرب أن قلة من لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا قادرون على مجاراة النجم الإنجليزي في هذا الجانب. سجّل كين 32 ركلة جزاء في جميع المسابقات مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه للنادي عام 2023.

ومنذ انضمام كين إلى بايرن ميونيخ، كان اللاعب الوحيد الذي يقترب من مستوى مهاجم إنجلترا هو كيليان مبابي، الذي سجل 29 ركلة جزاء مع باريس سان جيرمان وريال مدريد، خلال نفس الفترة، ويحتل هاكان تشالهان أوجلو، المتخصص في الركلات الثابتة مع إنتر ميلان، المركز الثالث بـ 23 ركلة، يليه محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز الرابع برصيد 19 ركلة جزاء.

