الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إحصائية صادمة».. أين ذهبت الانتصارات في البريميرليج؟

«إحصائية صادمة».. أين ذهبت الانتصارات في البريميرليج؟
10 فبراير 2026 09:45


معتز الشامي (أبوظبي)
يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط، عن مانشستر سيتي، لكن المنافسة في المسابقة أشدّ من أي وقت مضى، حيث تفصل 8 نقاط فقط بين ليفربول صاحب المركز السادس وبرايتون صاحب المركز الرابع عشر، ويبدو أن كل نقطة في البريميرليج تنتزع بشق الأنفس.
حتى وولفرهامبتون، متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط فقط هذا الموسم، لم يُهزم بفارق 4 أهداف أو أكثر إلا مرة واحدة، وكانت تلك مباراته الأولى في الموسم.
وتتعزز قوة البريميرليج أكثر فأكثر بهيمنة الفرق الإنجليزية في أوروبا هذا الموسم، حيث ينتمي 5 من أفضل 8 أندية في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا، بينما يُعد أستون فيلا المرشح الأبرز للفوز بالدوري الأوروبي، وكريستال بالاس المرشح الأبرز للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي، وفيما يتعلق بمباريات البريميرليج، فيبدو أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لم تعد تُمنى بهزائم ساحقة كما كانت من قبل، وبالتأكيد ليس بالوتيرة التي اعتدنا عليها.
لكن لماذا أصبحت المنافسة في البريميرليج أشد من أي وقت مضى؟
بعد مرور 25 مباراة من الموسم، لم تشهد المسابقة سوى 6 مباريات فاز فيها فريق بفارق 4 أهداف على الأقل، ونصف هذه المباريات كانت في أول أسبوعين من الموسم.
وفاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0 في الجولة الافتتاحية، كما فاز على بيرنلي بنتيجة 5-1 على ملعب الاتحاد في سبتمبر.
وتغلّب أرسنال، متصدر الدوري، على ليدز يونايتد ذهاباً وإياباً بفارق أربعة أهداف أو أكثر، حيث فاز بنتيجة 5-0 على ملعب الإمارات و4-0 على ملعب إيلاند رود، وفاز تشيلسي على وست هام بنتيجة 5-1 بداية الموسم، بينما فاز أستون فيلا على بورنموث بنتيجة 4-0 في نوفمبر.
وعند استعراض المواسم العشرة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه المرحلة (بعد 25 جولة)، نلاحظ فرقاً شاسعاً عن هذا الموسم. فبعد 25 جولة في الموسم الماضي، حسمت 18 مباراة بفارق 4 أهداف أو أكثر، أما في موسم 2023/ 24، فبعد 25 جولة، حُسمت 19 مباراة بفارق 4 أهداف أو أكثر. ومنذ موسم 2016/ 17، كان أدنى رقم مسجّل في هذه المرحلة 14 مباراة فقط، وذلك في موسمي 2019/20 و2020/21.
وإذا عدنا إلى سجلات البريميرليج، وتحديداً إلى موسمه الافتتاحي 1992/ 93، سنجد أن موسماً واحداً فقط شهد عدداً أقل من المباريات التي حُسمت بفارق 4 أهداف أو أكثر في هذه المرحلة.
ومن المثير للدهشة، في ما يبدو نمطاً غريباً، أن موسم 2002/ 03 لم يشهد سوى مباراتين فقط حُسمتا بفارق 4 أهداف أو أكثر بعد 25 مباراة، لكن في آخر 13 مباراة من ذلك الموسم، حُسمت 12 مباراة أخرى بهذا الفارق.

أخبار ذات صلة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
هاري كين
أرسنال
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©