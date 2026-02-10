«إحصائية صادمة».. أين ذهبت الانتصارات في البريميرليج؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط، عن مانشستر سيتي، لكن المنافسة في المسابقة أشدّ من أي وقت مضى، حيث تفصل 8 نقاط فقط بين ليفربول صاحب المركز السادس وبرايتون صاحب المركز الرابع عشر، ويبدو أن كل نقطة في البريميرليج تنتزع بشق الأنفس.

حتى وولفرهامبتون، متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط فقط هذا الموسم، لم يُهزم بفارق 4 أهداف أو أكثر إلا مرة واحدة، وكانت تلك مباراته الأولى في الموسم.

وتتعزز قوة البريميرليج أكثر فأكثر بهيمنة الفرق الإنجليزية في أوروبا هذا الموسم، حيث ينتمي 5 من أفضل 8 أندية في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا، بينما يُعد أستون فيلا المرشح الأبرز للفوز بالدوري الأوروبي، وكريستال بالاس المرشح الأبرز للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي، وفيما يتعلق بمباريات البريميرليج، فيبدو أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لم تعد تُمنى بهزائم ساحقة كما كانت من قبل، وبالتأكيد ليس بالوتيرة التي اعتدنا عليها.

لكن لماذا أصبحت المنافسة في البريميرليج أشد من أي وقت مضى؟

بعد مرور 25 مباراة من الموسم، لم تشهد المسابقة سوى 6 مباريات فاز فيها فريق بفارق 4 أهداف على الأقل، ونصف هذه المباريات كانت في أول أسبوعين من الموسم.

وفاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0 في الجولة الافتتاحية، كما فاز على بيرنلي بنتيجة 5-1 على ملعب الاتحاد في سبتمبر.

وتغلّب أرسنال، متصدر الدوري، على ليدز يونايتد ذهاباً وإياباً بفارق أربعة أهداف أو أكثر، حيث فاز بنتيجة 5-0 على ملعب الإمارات و4-0 على ملعب إيلاند رود، وفاز تشيلسي على وست هام بنتيجة 5-1 بداية الموسم، بينما فاز أستون فيلا على بورنموث بنتيجة 4-0 في نوفمبر.

وعند استعراض المواسم العشرة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه المرحلة (بعد 25 جولة)، نلاحظ فرقاً شاسعاً عن هذا الموسم. فبعد 25 جولة في الموسم الماضي، حسمت 18 مباراة بفارق 4 أهداف أو أكثر، أما في موسم 2023/ 24، فبعد 25 جولة، حُسمت 19 مباراة بفارق 4 أهداف أو أكثر. ومنذ موسم 2016/ 17، كان أدنى رقم مسجّل في هذه المرحلة 14 مباراة فقط، وذلك في موسمي 2019/20 و2020/21.

وإذا عدنا إلى سجلات البريميرليج، وتحديداً إلى موسمه الافتتاحي 1992/ 93، سنجد أن موسماً واحداً فقط شهد عدداً أقل من المباريات التي حُسمت بفارق 4 أهداف أو أكثر في هذه المرحلة.

ومن المثير للدهشة، في ما يبدو نمطاً غريباً، أن موسم 2002/ 03 لم يشهد سوى مباراتين فقط حُسمتا بفارق 4 أهداف أو أكثر بعد 25 مباراة، لكن في آخر 13 مباراة من ذلك الموسم، حُسمت 12 مباراة أخرى بهذا الفارق.