الشمري يقود أول تدريبات كلباء



فيصل النقبي (كلباء)

قاد المدرب العراقي غازي الشمري تدريبه الأول مع فريق كلباء، وحرص خلال الاجتماع الفني على حث اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة القادمة، والعمل بروح قتالية عالية من أجل تحسين النتائج واستعادة الفريق لتوازنه في دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت قيادة الشمري للفريق عقب الاتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، ليتولى العراقي المهمة خلال المباريات المقبلة، في محاولة لترميم صفوف الفريق وتصحيح المسار خلال الفترة القادمة.

وتسعى إدارة نادي كلباء إلى تحقيق طموحاتها الكبيرة بالتقدم أكثر في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق يحتل حالياً المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، وسط آمال بأن تشهد الجولات المقبلة انتفاضة تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح.