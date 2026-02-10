خورفكان يتعاقد مع فيليبي أوغوستو.. وإصابة لورينسي تبعده شهرين



فيصل النقبي (خورفكان)



أعلن نادي خورفكان تعاقده رسمياً مع اللاعب البرازيلي فيليبي أوغوستو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في خُطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق ودعم خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويأتي التعاقد مع فيلبي ضمن تحركات خورفكان الشتوية لتقوية التشكيلة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة، والمساهمة في تحسين نتائج الفريق خلال الدور الثاني.

ومن جانب آخر، تلقّى خورفكان ضربة جديدة بعد تعرّض البرازيلي لورينسي لإصابة ستُبعده عن الملاعب لمدة شهرين، لتُشكّل هذه الإصابة الثانية على التوالي للاعب، والرابعة في صفوف اللاعبين الأجانب هذا الموسم، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه الفريق في المرحلة المقبلة.