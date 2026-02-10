الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

خورفكان يتعاقد مع فيليبي أوغوستو.. وإصابة لورينسي تبعده شهرين

خورفكان يتعاقد مع فيليبي أوغوستو.. وإصابة لورينسي تبعده شهرين
10 فبراير 2026 11:00


فيصل النقبي (خورفكان)

الشمري يقود أول تدريبات كلباء
الوحدة وشباب الأهلي في مواجهات سعودية نارية


أعلن نادي خورفكان تعاقده رسمياً مع اللاعب البرازيلي فيليبي أوغوستو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في خُطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق ودعم خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
ويأتي التعاقد مع فيلبي ضمن تحركات خورفكان الشتوية لتقوية التشكيلة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة، والمساهمة في تحسين نتائج الفريق خلال الدور الثاني.
ومن جانب آخر، تلقّى خورفكان ضربة جديدة بعد تعرّض البرازيلي لورينسي لإصابة ستُبعده عن الملاعب لمدة شهرين، لتُشكّل هذه الإصابة الثانية على التوالي للاعب، والرابعة في صفوف اللاعبين الأجانب هذا الموسم، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه الفريق في المرحلة المقبلة.

خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
