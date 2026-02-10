الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دولي سباقات الخيل العربية» يواصل جهوده لتوسيع الشراكات في قارة آسيا

«دولي سباقات الخيل العربية» يواصل جهوده لتوسيع الشراكات في قارة آسيا
10 فبراير 2026 11:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

بحث فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة، مع المعنيين بسباقات الخيل العربية في جمهورية الصين الشعبية سُبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لإقامة وتنظيم سباقات الخيل العربية.
وتأتي الجهود في إطار خطة التوسع للاتحاد الدولي في حقبته الإماراتية بالقارة الآسيوية، وتحديداً في الصين، التي تشهد نمواً متسارعاً في الاهتمام برياضة سباقات الخيل العربية.
وحضر فيصل الرحماني سباقات الخيل العربية المقامة على مضمار «جين مِن ما هوي» في مدينة تيانجين، وشارك في مراسم تتويج الأبطال، كما قام بجولة ميدانية شملت الإسطبلات والمرافق والمنشآت التابعة للمضمار، للاطلاع على جاهزيته الفنية والتنظيمية لاستضافة كبرى سباقات الخيل العربية خلال المرحلة المقبلة.
وشملت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة والمنظمة لسباقات الخيل، جرى خلالها استعراض الخطط المستقبلية لتطوير السباقات، وبحث آليات التعاون مع الاتحاد الدولي، بما يتناغم مع مبادراته الرامية إلى توسيع نطاق انتشار سباقات الخيل العربية عالمياً، وترسيخ حضورها.
وأكد الرحماني، خلال اللقاءات، أهمية بناء شراكات مستدامة تسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى التنظيم، وتعزيز القيمة الثقافية والرياضية للخيل العربي، بما يعكس مكانته التاريخية والإرث الحضاري الذي يحمله.

