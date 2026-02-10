الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الدولي يكرِّم لاعب «جودو الإمارات»

الاتحاد الدولي يكرِّم لاعب «جودو الإمارات»
10 فبراير 2026 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يعسكر في اليابان استعداداً لـ «طشقند جراند سلام»
«جودو الإمارات» يضيف فضية جديدة في باريس جراند سلام

كرّم الاتحاد الدولي للجودو، لاعب منتخب الإمارات للجودو نجاد يزبيك، لحصوله على أعلى نسبه تصويت في الجوائز الفردية الفنية لنجوم موسم 2025، كأفضل لاعب يحقق «آيبون»، والذي يمثّل الحصول على نقاط الفوز الكاملة، أثناء المباريات التنافسية التي يشرف عليها الاتحاد، وهي أعلى درجة يمكن تحقيقها، والتي تُعادل «الضربة القاضية الفنية» وتؤدي إلى الفوز الفوري بنتيجة المباراة.
وشملت جوائز الاتحاد الدولي للجودو السنوية، جوائز افضل مشاريع التطوير، ومشروع الجودو من أجل السلام لهذا العام وقطاع النشء، وأفضل لاعبه ولاعب صاعد ومخضرم، وتناوب أعضاء الاتحاد الدولي للجودو في تقديم الجوائز التقديرية التذكارية، الذين تقدَّمهم الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.
من جهته، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، بجهود الاتحاد الدولي للجودو ونجاحاته المتعددة في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية التي ساهمت في طفرة الجودو على مستوى العالم برئاسة النمساوي ماريوس فايزر، مؤكداً أن تكريم الاتحاد لنجوم اللعبة والاتحادات، يمثّل حافزاً من شأنه أن يسهم في تطور الجودو وازدهاره بعد أن شمل التكريم ثماني فئات، تم اختيارها عبر تصويت عشاق اللعبة، بجانب آراء الخبراء التي تمثّل الرأي النهائي للاختيار للفوز بجوائز التميز الرياضي والتطوير والابتكار والقيم العالمية للجودو.

الجودو
الاتحاد الدولي للجودو
محمد بن ثعلوب
ناصر التميمي
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©