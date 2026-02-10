الاتحاد الدولي يكرِّم لاعب «جودو الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

كرّم الاتحاد الدولي للجودو، لاعب منتخب الإمارات للجودو نجاد يزبيك، لحصوله على أعلى نسبه تصويت في الجوائز الفردية الفنية لنجوم موسم 2025، كأفضل لاعب يحقق «آيبون»، والذي يمثّل الحصول على نقاط الفوز الكاملة، أثناء المباريات التنافسية التي يشرف عليها الاتحاد، وهي أعلى درجة يمكن تحقيقها، والتي تُعادل «الضربة القاضية الفنية» وتؤدي إلى الفوز الفوري بنتيجة المباراة.

وشملت جوائز الاتحاد الدولي للجودو السنوية، جوائز افضل مشاريع التطوير، ومشروع الجودو من أجل السلام لهذا العام وقطاع النشء، وأفضل لاعبه ولاعب صاعد ومخضرم، وتناوب أعضاء الاتحاد الدولي للجودو في تقديم الجوائز التقديرية التذكارية، الذين تقدَّمهم الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

من جهته، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، بجهود الاتحاد الدولي للجودو ونجاحاته المتعددة في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية التي ساهمت في طفرة الجودو على مستوى العالم برئاسة النمساوي ماريوس فايزر، مؤكداً أن تكريم الاتحاد لنجوم اللعبة والاتحادات، يمثّل حافزاً من شأنه أن يسهم في تطور الجودو وازدهاره بعد أن شمل التكريم ثماني فئات، تم اختيارها عبر تصويت عشاق اللعبة، بجانب آراء الخبراء التي تمثّل الرأي النهائي للاختيار للفوز بجوائز التميز الرياضي والتطوير والابتكار والقيم العالمية للجودو.