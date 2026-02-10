إشغال كامل لأطقم تحكيم اتحاد الطائرة لمواكبة زخم «ماسترز أبوظبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بمشاركة 45 حكماً توزّعوا على منافسات الصالات والكرة الطائرة الشاطئية، تشهد بطولة ألعاب ماسترز أبوظبي 2026 إشغالاً كاملاً لأطقم التحكيم، في واحدة من أكبر البطولات المجتمعية على مستوى كرة الطائرة، ما شكّل تحدياً تنظيمياً استثنائياً أمام اتحاد الطائرة، في ظل تزامن البطولة مع بطولة الأندية العربية للسيدات بالشارقة، إلى جانب استمرارية المنافسات المحلية في دوري الكرة الطائرة.

وأكد إسماعيل البلوشي، رئيس لجنة الحكام في ألعاب ماسترز أبوظبي، أن البطولة، شهدت مشاركة فاعلة من الاتحاد، عبر توفير أطقم تحكيم متكاملة لمنافسات الصالات والكرة الطائرة الشاطئية، بما يواكب كثافة المباريات وتنوع الفئات العمرية المشاركة.

وأوضح البلوشي، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن عدد الحكام بلغ نحو 25 حكماً لمنافسات الصالات لفئات الرجال والسيدات، موزعين على ستة ملاعب، إلى جانب 20 حَكماً لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية التي أُقيمت على خمسة ملاعب، ضمن جدول مكثّف تطلّب توزيعاً دقيقاً للكوادر التحكيمية، خاصة مع تزامن البطولة مع استحقاقات رياضية أخرى.

وأشار إلى أن التنسيق مع اللجنة المنظمة لألعاب ماسترز أبوظبي بدأ قبل نحو أربعة أشهر، لضمان الجاهزية الكاملة للحكام وتوزيعهم وفق أعلى المعايير المعتمدة، لافتاً إلى الاستعانة بأطقم تحكيم من مملكة البحرين، للمساهمة في إدارة ضغط المباريات، وضمان سير المنافسات بسلاسة وكفاءة.

ووصف البلوشي أجواء البطولة بـ «الاستثنائية»، مؤكداً أن مشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، ومن فئات عمرية متقدمة، يعكس القيمة المجتمعية والإنسانية لألعاب الماسترز، وما تحمله من رسائل تتجاوز حدود المنافسة.

وقال: «هذه بطولة مختلفة، بطولة شغف وحب، عندما ترى لاعبين في السبعين من العمر ما زالوا يمارسون الكرة الطائرة بروح عالية، تُدرك أن الرياضة لا تعرف عُمراً، وأن ما يجمع الجميع هنا هو الشغف الحقيقي باللعبة».