الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إشغال كامل لأطقم تحكيم اتحاد الطائرة لمواكبة زخم «ماسترز أبوظبي»

إشغال كامل لأطقم تحكيم اتحاد الطائرة لمواكبة زخم «ماسترز أبوظبي»
10 فبراير 2026 10:57

 

معتصم عبدالله (أبوظبي)
بمشاركة 45 حكماً توزّعوا على منافسات الصالات والكرة الطائرة الشاطئية، تشهد بطولة ألعاب ماسترز أبوظبي 2026 إشغالاً كاملاً لأطقم التحكيم، في واحدة من أكبر البطولات المجتمعية على مستوى كرة الطائرة، ما شكّل تحدياً تنظيمياً استثنائياً أمام اتحاد الطائرة، في ظل تزامن البطولة مع بطولة الأندية العربية للسيدات بالشارقة، إلى جانب استمرارية المنافسات المحلية في دوري الكرة الطائرة.
وأكد إسماعيل البلوشي، رئيس لجنة الحكام في ألعاب ماسترز أبوظبي، أن البطولة، شهدت مشاركة فاعلة من الاتحاد، عبر توفير أطقم تحكيم متكاملة لمنافسات الصالات والكرة الطائرة الشاطئية، بما يواكب كثافة المباريات وتنوع الفئات العمرية المشاركة.
وأوضح البلوشي، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن عدد الحكام بلغ نحو 25 حكماً لمنافسات الصالات لفئات الرجال والسيدات، موزعين على ستة ملاعب، إلى جانب 20 حَكماً لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية التي أُقيمت على خمسة ملاعب، ضمن جدول مكثّف تطلّب توزيعاً دقيقاً للكوادر التحكيمية، خاصة مع تزامن البطولة مع استحقاقات رياضية أخرى.
وأشار إلى أن التنسيق مع اللجنة المنظمة لألعاب ماسترز أبوظبي بدأ قبل نحو أربعة أشهر، لضمان الجاهزية الكاملة للحكام وتوزيعهم وفق أعلى المعايير المعتمدة، لافتاً إلى الاستعانة بأطقم تحكيم من مملكة البحرين، للمساهمة في إدارة ضغط المباريات، وضمان سير المنافسات بسلاسة وكفاءة.
ووصف البلوشي أجواء البطولة بـ «الاستثنائية»، مؤكداً أن مشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، ومن فئات عمرية متقدمة، يعكس القيمة المجتمعية والإنسانية لألعاب الماسترز، وما تحمله من رسائل تتجاوز حدود المنافسة.
وقال: «هذه بطولة مختلفة، بطولة شغف وحب، عندما ترى لاعبين في السبعين من العمر ما زالوا يمارسون الكرة الطائرة بروح عالية، تُدرك أن الرياضة لا تعرف عُمراً، وأن ما يجمع الجميع هنا هو الشغف الحقيقي باللعبة».

أخبار ذات صلة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
مروة مرشد تهدي «الأولمبياد الخاص» برونزية البولينج في «ألعاب الماسترز»
الكرة الطائرة
اتحاد الطائرة
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©