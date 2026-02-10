النيادي يكرِّم رئيس الاتحاد الدولي للماسترز في ختام منافسات المواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

كرَّم عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، سيرجي بوبكا، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، وذلك في ختام منافسات المواي تاي التي أقيمت على مدار 3 أيام في «سبيس 42 أرينا»، ضمن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم الرياضة العالمية وتعزيز أُطر التعاون الدولي بين الاتحادات والمؤسسات الرياضية.

وجرى التكريم على هامش منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وتشهد مشاركة واسعة من نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.

كما قام ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، بتكريم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، في خُطوة تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الاتحادات الرياضية الدولية، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم تطوير الرياضة على المستوى العالمي.

حضر مراسم التكريم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: طارق محمد المهيري، علي خوري، ياسر سالم الساعدي، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في دعم مسيرة الرياضة، وترسيخ الشراكات الدولية التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز قيم التميز والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.