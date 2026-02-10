الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النيادي يكرِّم رئيس الاتحاد الدولي للماسترز في ختام منافسات المواي تاي

النيادي يكرِّم رئيس الاتحاد الدولي للماسترز في ختام منافسات المواي تاي
10 فبراير 2026 12:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
مروة مرشد تهدي «الأولمبياد الخاص» برونزية البولينج في «ألعاب الماسترز»

كرَّم عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، سيرجي بوبكا، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، وذلك في ختام منافسات المواي تاي التي أقيمت على مدار 3 أيام في «سبيس 42 أرينا»، ضمن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم الرياضة العالمية وتعزيز أُطر التعاون الدولي بين الاتحادات والمؤسسات الرياضية.
وجرى التكريم على هامش منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وتشهد مشاركة واسعة من نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.
كما قام ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، بتكريم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، في خُطوة تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الاتحادات الرياضية الدولية، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم تطوير الرياضة على المستوى العالمي.
حضر مراسم التكريم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: طارق محمد المهيري، علي خوري، ياسر سالم الساعدي، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في دعم مسيرة الرياضة، وترسيخ الشراكات الدولية التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز قيم التميز والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
المواي تاي
عبدالله النيادي
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©