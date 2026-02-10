«الفحيص» يتمسّك بـ«الأمل» بحثاً عن لقب السلة في «عربية السيدات»



علي معالي (أبوظبي)

تختتم يوم غدٍ الأربعاء، على صالة نادي البطائح، منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة في إمارة الشارقة في نسختها الثامنة، تستهل الجولة الختامية، في الثانية عشرة ظهراً، بلقاء غاز الشمال العراقي أمام الفتاة الكويتي، وبعدها فريق الحالة البحريني مع الشارقة الرياضي للمرأة، ويسدل الستار في الرابعة عصراً بلقاء يحدد هوية البطل يجمع الفحيص الأردني أمام الأمل التونسي، في مباراة يتطلع إليها «الفحيص» للقبه الثالث على التوالي، ويسعى خلالها «الأمل» للقبه الأول تاريخياً.

تبدو حظوظ الفحيص متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة ورصيد 10 نقاط، الأقرب لحسم موقعة النهائي، استناداً لمعدلات الأداء التي قدمتها اللاعبات الأردنيات، ونجاحهن في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، بعد أن استهل «الفحيص» حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز على الفتاة الكويتي بنتيجة (79-73)، واتبعها بالفوز على الشارقة الرياضي للمرأة بواقع (80-65)، ومن ثمّ على غاز الشمال العراقي (93-60)، وأكملها بالفوز على الحالة البحريني (81-52)، وآخرها على خورفكان (91-71).

ومن جانب آخر يتمسك «الأمل» بطموحاته في حصد اللقب الأول، ويدخل الفريق التونسي مباراته الختامية، وهو بالمركز الثاني في سلم الترتيب برصيد تسع نقاط، بفارق النقطة عن الفحيص الأردني، بعد أن حققت التونسيات أربعة انتصارات، مقابل تعرضهن لهزيمة واحدة، حيث افتتح الفريق التونسي مشواره بالفوز على الحالة البحريني (100-54)، ومن ثم الفوز على الفتاة الكويتي (83-59)، قبل أن يتعرض لخسارته الوحيدة، التي جاءت في الجولة الثالثة أمام الشارقة الرياضي للمرأة (65-68)، والعودة مجدداً لسكة الانتصارات بفوزه في الجولتين الماضيتين على كل من خورفكان الإماراتي، وغاز الشمال العراقي بواقع (92-68) و(76-54) على التوالي.

وعلى الميدالية البرونزية سيكون السباق بين الشارقة الرياضي للمرأة، والفتاة الكويتي، ورصيد كل منهما ثماني نقاط لكل فريق، حققاها من ثلاثة انتصارات مقابل التعرض لهزيمتين.

ويحتاج فريق «الشارقة الرياضي للمرأة» إلى صعود آخر عتبات منصات التتويج، للفوز على الحالة البحريني، بغض النظر عن نتيجة الفتاة الكويتي أمام غاز الشمال العراقي، خصوصاً أن المواجهة المباشرة التي جمعت الفريقين، ابتسمت للشارقة الرياضي للمرأة بفوزه على الفتاة الكويتي في الجولة الثانية (74-49).