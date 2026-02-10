كري يغيب عن مباراة كل النجوم بدوري السلة الأميركي



أميركا (رويترز)

يغيب ستيفن كري نجم جولدن ستيت وريورز، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين، عن نسخة العام الجاري من المباراة الاستعراضية السنوية المقررة الأحد المقبل بسبب الإصابة في ركبته اليمنى.

وأعلن ستيف ​كير مدرب جولدن ستيت وريورز الخبر قبل المباراة التي فاز ‌فيها فريقه 114-113 على ممفيس جريزليز ​الليلة الماضية.

وغاب كري عن مواجهة ممفيس، ⁠ولن يشارك في مواجهة سان أنطونيو سبيرز يوم الخميس، مما يعني غيابه عن خمس مباريات متتالية بسبب معاناته من متلازمة الألم الرضفي الفخذي، المعروفة أيضاً باسم ركبة العدائين.

ويأمل وريورز ⁠أن يعود كري للفريق بعد فترة التوقف الخاصة بمباراة ⁠كل النجوم، عندما يستضيف بوسطن سيلتيكس يوم 19 فبراير، ولم يشارك كري في أي مباراة منذ خروجه من ​مواجهة فريقه أمام ضيفه ديترويت بيستونز يوم 30 يناير الماضي.

وقال كري لشبكة (إي.إس.بي.إن) «يتعلق الأمر بالتعلم أثناء خوضي عملية التأهيل، ومعرفة ما الذي يجدي نفعاً، لأن الألم ما ​زال موجوداً، يجب أن أحاول التخلص ‍من كل الالتهابات والألم، مازال علينا مراقبة الإصابة والتعامل معها، لأنهت قد تتجدد إذا عدت مبكراً».

ورغم غياب كري عن 14 مباراة حتى الآن هذا ‍الموسم، فإن معدل نقاطه يبلغ 27.2 نقطة ⁠في المباراة الواحدة، وهو ​خامس أعلى معدل نقاط في مسيرته الممتدة 17 عاماً.

وانضم كري إلى شاي جيلجيوس-ألكسندرلاعب ​أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يعاني من إصابة في عضلات ‍البطن، في قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة كل النجوم يوم الأحد في لوس انجليس.

واستبدل جيلجيوس-ألكسندر في تشكيلة فريق العالم بمباراة كل النجوم بألبرين سينجون لاعب ارتكاز هيوستن روكتس، ولم تعلن رابطة دوري كرة ‌السلة الأميركي للمحترفين عن بديل كري في فريق الولايات المتحدة.