الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كري يغيب عن مباراة كل النجوم بدوري السلة الأميركي

كري يغيب عن مباراة كل النجوم بدوري السلة الأميركي
10 فبراير 2026 12:43

 
أميركا (رويترز)
يغيب ستيفن كري نجم جولدن ستيت وريورز، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين، عن نسخة العام الجاري من المباراة الاستعراضية السنوية المقررة الأحد المقبل بسبب الإصابة في ركبته اليمنى.
وأعلن ستيف ​كير مدرب جولدن ستيت وريورز الخبر قبل المباراة التي فاز ‌فيها فريقه 114-113 على ممفيس جريزليز ​الليلة الماضية.
وغاب كري عن مواجهة ممفيس، ⁠ولن يشارك في مواجهة سان أنطونيو سبيرز يوم الخميس، مما يعني غيابه عن خمس مباريات متتالية بسبب معاناته من متلازمة الألم الرضفي الفخذي، المعروفة أيضاً باسم ركبة العدائين.
ويأمل وريورز ⁠أن يعود كري للفريق بعد فترة التوقف الخاصة بمباراة ⁠كل النجوم، عندما يستضيف بوسطن سيلتيكس يوم 19 فبراير، ولم يشارك كري في أي مباراة منذ خروجه من ​مواجهة فريقه أمام ضيفه ديترويت بيستونز يوم 30 يناير الماضي.
وقال كري لشبكة (إي.إس.بي.إن) «يتعلق الأمر بالتعلم أثناء خوضي عملية التأهيل، ومعرفة ما الذي يجدي نفعاً، لأن الألم ما ​زال موجوداً، يجب أن أحاول التخلص ‍من كل الالتهابات والألم، مازال علينا مراقبة الإصابة والتعامل معها، لأنهت قد تتجدد إذا عدت مبكراً».
ورغم غياب كري عن 14 مباراة حتى الآن هذا ‍الموسم، فإن معدل نقاطه يبلغ 27.2 نقطة ⁠في المباراة الواحدة، وهو ​خامس أعلى معدل نقاط في مسيرته الممتدة 17 عاماً.
وانضم كري إلى شاي جيلجيوس-ألكسندرلاعب ​أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يعاني من إصابة في عضلات ‍البطن، في قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة كل النجوم يوم الأحد في لوس انجليس.
واستبدل جيلجيوس-ألكسندر في تشكيلة فريق العالم بمباراة كل النجوم بألبرين سينجون لاعب ارتكاز هيوستن روكتس، ولم تعلن رابطة دوري كرة ‌السلة الأميركي للمحترفين عن بديل كري في فريق الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
«الفحيص» يتمسّك بـ«الأمل» بحثاً عن لقب السلة في «عربية السيدات»
الأمل التونسي يؤجل حسم لقب السلة إلى الختام في «عربية السيدات»
جولة عالمية لنجوم السلة الأميركي
دوري السلة الأميركي للمحترفين
كرة السلة
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©