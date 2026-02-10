الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

بالارد يعود إلى أبوظبي في «ألعاب الماسترز 2026» بـ«إرادة لا تُشلّ»

بالارد يعود إلى أبوظبي في «ألعاب الماسترز 2026» بـ«إرادة لا تُشلّ»
10 فبراير 2026 12:56

 

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تزخر ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بالقصص الإنسانية المُلهمة التي تتجاوز حدود المنافسة، وتتصدّرها قصة الرياضي الأميركي مايك بالارد، الذي يعود إلى العاصمة الإماراتية بعد عشرة أعوام من حادثة شكّلت منعطفاً حاسماً في حياته، حين تعرّض لإصابة بالشلل خلال مباراة رجبي أُقيمت في أبوظبي.
وعقب الإصابة، خضع بالارد لخمس عمليات جراحية، واضطر للابتعاد عن عمله لما يقارب عامين، قبل أن يبدأ رحلة جديدة عنوانها الإصرار وتحدي المستحيل، محوّلاً الألم إلى دافع، والقيود الجسدية إلى وقود للمنافسة.
وقال بالارد عن عودته إلى أبوظبي: «قبل عشرة أعوام كنت هنا ألعب الرجبي، واليوم أعود للمشاركة في سباقات السباحة في المياه المفتوحة ضمن فئة أصحاب الهمم، وأنافس أيضاً في فئة الأصحاء. أحب هذا التحدي الخاص، حيث لا يدرك الآخرون طبيعة إصابتي في البداية، أصطف بجانبهم عند الانطلاق، وأترك للأداء أن يتحدث عن نفسه، ثم أعود ببساطة إلى كرسيّ المتحرك بعد النهاية».
وأوضح أن لحظات ما قبل السباق تحمل تحدياً خاصاً، قائلاً: «قد أبدو مقيداً وأنا أزحف على الشاطئ للوصول إلى الماء، لكن بمجرد دخولي البحر تبدأ المنافسة الحقيقية، ولا شيء يوقفني».
وأشار بالارد إلى صعوبة المنافسة في مياه أبوظبي، موضحاً أن حركة المدّ والجزر القوية تفرض عليه جهداً مضاعفاً، وأضاف: «بما أنني لا أستعين بساقيّ، عليّ مضاعفة الجهد بذراعيّ، ما يُنجزه الآخرون بأطرافهم الأربعة، أحققه بقوة ذراعي فقط».
وأكد أن التحدي الحقيقي يبلغ ذروته داخل الماء، لا سيما في الأمتار الأخيرة من السباق، حيث يتطلب غياب القدرة على استخدام الساقين تركيزاً بدنياً وذهنياً مضاعفاً، وإيماناً عميقاً بالقدرة على الاستمرار.
واختتم بالارد حديثه برسالة تختصر رحلته الملهمة، قائلاً: «قلتُ لنفسي إنني يجب أن أُنهي السباق مهما كان الثمن، وعندما عدت إلى أبوظبي وبلغت خط النهاية، أدركت أن الإرادة أقوى من الإصابة».

