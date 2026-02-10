نقطة لا تكفى.. «الملك» يقترب من بوابة الخروج في «نخبة آسيا»



علي معالي (أبوظبي)

لم يتحرك الشارقة من مكانه في ترتيب «مجموعة الغرب»، بدوري أبطال آسيا للنخبة، ويقف الفريق على بوابة الخروج من «نخبة آسيا» بعد التعادل الإيجابي مع الدحيل 1-1، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة السابعة، ليرفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط، ولكنه يبقى في مركز حرج، وأصبح الفريق في حاجة إلى دعم أندية أخرى ضمنت التأهل، على أمل أن تطيح بمنافسين للشارقة، وذلك في الجولة الثامنة والأخيرة، قبل تحديد الفرق الـ8 المتأهلة رسمياً لدور الـ16 من البطولة القارية، وهناك فرق ضمنت تأهلها بالفعل وهي: الهلال والأهلي من السعودية، والوحدة الإماراتي، وتراكتور الإيراني.

وعودة الشارقة بنقطة التعادل من الدوحة، تعتبر إيجابية، ولكن الملك أهدر كل فرص التأهل قبل ذلك خلال المباريات التي خسرها بغرابة شديدة على ملعبه، وجعلته يصل إلى هذه المرحلة الصعبة وانتظار المساعدة من الأندية الأخرى.

وصف البرتغالي خوسيه مورايس مدرب فريق الشارقة نتيجة التعادل بالمقبولة قائلاً: «فريقي والدحيل كانت لديهم الفرص، وربما كانت فرصة واحدة أكبر من الخصم، ولكن في النهاية كانت ذات أنماط مختلفة، وكان التنافس بها مثيراً للغاية، ويمكن القول إنها نقطة مهمة للغاية في سباق التأهل لدور الـ16 من البطولة القارية الشرسة، ومن أجل خطوة مهمة مقبلة».

وأضاف: «العناصر التي انضمت مؤخراً للنادي ندعمهم بشكل كامل، ونحن كفريق نخسر معاً، ونفوز في نفس الوقت معاً، ومن الطبيعي ارتكاب الأخطاء في عالم كرة القدم، حصلنا على ضربة جزاء كانت مستحقة في الشوط الأول، وعلينا أن نستمر في العمل خلال الفترة المقبلة بشكل جماعي منظم».

وقال التونسي فراس بالعربي لاعب الشارقة: «لعبنا مباراة من أجل الـ3 نقاط، وحاولنا الفوز، وأعتبر التعادل نقطة إيجابية، وهدفنا حالياً مباراة ناساف الأوزبكي، كرة القدم تعلمنا معها اللعب حتى اللحظات الأخيرة في مثل هذه المواجهات المثيرة».

ونفس مشاعر الأسى التي شعر بها المدرب مورايس تحدث عنها لاعب فريق الدحيل القطري عادل بولبينة صاحب هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 81 قائلاً: «نشعر بالحسرة على عدم اغتنام الفرصة، والتأهل للدور التالي عقب مباراة الشارقة، خاصة أن المباراة على أرضنا، مازالت لدينا الفرصة وسوف نسعى بكل قوة من أجل انتزاع بطاقة التأهل خلال مواجهة الشرطة العراقي بالمباراة الختامية».

جدير بالذكر أن نظام البطولة يقضي بخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة (غرب وشرق آسيا)، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.