الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

55 جنسية في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

55 جنسية في بطولة فزاع للرماية بالسكتون
10 فبراير 2026 15:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البحرينية صفاء الدوسري تحصد ذهبية البندقية في «عربية السيدات»
الإمارات تسيطر على فئة السيدات في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

تواصلت منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظّمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط مستويات فنية متقدمة ومشاركة واسعة، حيث شهدت البطولة إقامة منافسات فئتي كبار المشاركين والناشئين، في أجواء تنافسية عكست تطور الأداء وتنامي الاهتمام بهذه الرياضة التراثية، بما يعزّز حضورها كإحدى أبرز بطولات الرماية على مستوى الدولة والمنطقة.
وجاء الزخم الفني والتنظيمي الذي شهدته البطولة انعكاساً مباشراً لحجم المشاركة اللافت، حيث استقطبت منافسات فزاع للرماية بالسكتون مشاركين من 55 جنسية من داخل الدولة وخارجها، في مشهد يؤكد المكانة الدولية التي باتت تحتلها البطولة، وقدرتها على استقطاب نخبة الرماة من مختلف المدارس والخبرات، ضمن أجواء تنافسية تحكمها أعلى معايير التنظيم والتحكيم.
وفي ضوء هذا الحضور المتنوع والمستويات المتقاربة، أسفرت المنافسات عن نتائج قوية، عكست حجم التنافس والندية بين المشاركين في فئتي كبار المشاركين والناشئين.
وتميزت المنافسات بتفوق رماة سلطنة عُمان، الذين حققوا المركزين الأول والثاني في فئة كبار المشاركين، حيث جاء بالمركز الأول سالم محمد الدويكي محققاً العلامة 77 (5 إكس)، يليه بالمركز الثاني سعيد عبيد الفزاري بالعلامة 77 (4 إكس)، وذهب المركز الثالث للإماراتي سلطان علي الكتبي بالعلامة 77 (4 إكس).
كما شهدت أشواط الناشئين سيطرة للرماة العمانيين، بتحقيقهم المراكز الثلاثة الأولى، من خلال سعيد مسلم المعشني الذي حقق المركز الأول بالعلامة 79 (6 إكس)، يليه يوسف أحمد الجهوري بالعلامة 79 (3 إكس)، وأحمد محمد المعشني بالعلامة 79 (2 إكس).
وبهذا الخصوص، أكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن المستوى اللافت الذي قدّمه الناشئون هذا الموسم يشكّل مؤشراً واضحاً على استدامة رياضة الرماية بالسكتون، مشيراً إلى أن الحضور القوي لهذه الفئة يعكس نجاح الجهود المبذولة في نقل هذا الموروث الرياضي إلى الأجيال الجديدة.

بطولة فزاع للرماية
السكتون
الرماية
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©