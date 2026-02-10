الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

27 فريقاً يتنافسون للفوز بالنسخة الـ3 من «دولية أشواط الماسترز للصقور»

27 فريقاً يتنافسون للفوز بالنسخة الـ3 من «دولية أشواط الماسترز للصقور»
10 فبراير 2026 17:56

دبي (الاتحاد)
كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن تطبيق نظام «الرقم العالمي لسباقات الصقور» للمرة الأولى، وذلك خلال النسخة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور «أشواط الماسترز»، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من فبراير الجاري بميدان لهباب في دبي، وذلك بمشاركة نخبة من الصقّارين من مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بحضور راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، وسعيد خليفة المهيري، والمهندس عمر عبدالرحمن البشر، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور.
وكشف راشد بن مرخان عن بدء وصول الفرق الدولية المشاركة إلى دبي ابتداءً من الحادي عشر من الشهر الجاري، تمهيداً لإجراء قرعة المنافسات في الثالث عشر قبل 24 ساعة من انطلاق الحدث، الذي يشهد مشاركة 27 فريقاً يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم، في أكبر تجمع دولي لرياضة الصقور منذ تأسيس الاتحاد الدولي.
ويُعد نظام «الرقم العالمي لسباقات الصقور» تتويجاً لجهود الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في تطوير منظومة التنافس، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن بناء قاعدة إحصائية عالمية قائمة على أسس علمية واضحة وسليمة.
وتشارك للمرة الأولى 5 فرق جديدة عقب انضمام جهاتها لعضوية الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور وهي الجمعية البولندية لسباقات الصقور، والجمعية البلجيكية لسباقات الصقور، والجمعية السلوفاكية لسباقات الصقور، وفريق سلطنة عُمان لسباقات الصقور، وأكاديمية فالكون للبحوث والدراسات بالهند.
وتشهد النسخة الثالثة من الحدث مشاركة 12 صقارة ضمن وفود الفرق الدولية، بينما تضم قائمة الفرق المشاركة، اتحاد الإمارات للصقور، وجمعية القناص القطرية، ولجنة رياضات الموروث الشعبي بالبحرين، والجمعية المغربية للصيادين بالصقور، والاتحاد الوطني للصيادين بالصقور، وجمعية القناص المصري، والجمعية التنزانية لسباقات الصقور، وجمعية الصيد بالصقور الأوزبكستانية، والجمعية الإسبانية لسباقات الصقور، والجمعية اليونانية لسباقات الصقور، وجمعية الصقار وألعابها التقليدية بدولة الكويت، وجمعية الشرفاء القواسم للصيد بالصقور.
كما تضم قائمة الفرق كذلك الجمعية القاسمية الحسنية لتربية الصقور من المغرب، ومركز تأهيل الطيور الجارحة في باكستان، والاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية، والاتحادية الموريتانية للرياضات والألعاب التقليدية، والجمعية التشيكية لسباقات الصقور، والجمعية المنغولية الوطنية لرياضات وسباقات الصقور، وأكاديمية كابيتال للحفاظ على تراث الصقور في الصين، واتحاد سالبورون في قيرغيزستان، والجمعية اليمنية لرياضات وسباقات الصقور.
وتأتي إقامة النسخة الثالثة من الكأس عقب اتفاقية التعاون التي وقّعها اتحاد الإمارات للصقور في ديسمبر من العام الماضي مع اللجنة العليا المنظمة لألعاب ماسترز – أبوظبي 2026، في إطار تعزيز التعاون المشترك خلال الحدث العالمي في إمارة أبوظبي في الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون في 37 فئة رياضية على مدار عشرة أيام.

أخبار ذات صلة
تتويج أبطال العامة ملّاك بكأس محمد بن راشد للصقور
فوز «الجوهي» و«إتش 44» و«إس 30» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الاتحاد الدولي
سباقات الصيد بالصقور
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©