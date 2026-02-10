«الاستعراضات الجوية للطيران اللاسلكي» تختتم بطولة العين وتتوج الفائزين

العين (وام)



اختتمت في نادي العين للهواة منافسات البطولة الدولية للاستعراضات الجوية للطيران اللاسلكي، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة نخبة من الطيارين المحترفين من مختلف دول العالم.

وتضمنت البطولة سلسلة من الاستعراضات الجوية التنافسية التي أظهرت مهارات فنية متقدمة ودقة عالية في التحكم والأداء، وسط تفاعل جماهيري لافت، ما أسهم في ترسيخ مكانة البطولة منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين المشاركين من مختلف الثقافات.

وأكد عبدالله بن خويدم النيادي، ممثل المنظمة الدولية للطيران اللاسلكي في دولة الإمارات ورئيس اللجنة المنظمة، أن المستوى الذي قدمه طلبة جامعات الدولة يعكس كفاءتهم العلمية وقدرتهم على توظيف المعارف الأكاديمية في تطبيقات عملية مبتكرة، مشيراً إلى أن مشاركتهم في تصميم وصناعة وتشغيل الطائرات اللاسلكية تجسد توجهات الدولة في دعم مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإعداد كوادر وطنية مؤهلة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات، أن «تحدي الجامعات للطيران اللاسلكي» يمثل منصة نوعية لإبراز إبداعات الطلبة وترجمة المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية، مؤكداً سعي الجامعة إلى تطوير التحدي في النسخ المقبلة ليصبح إقليمياً ودولياً.

بدوره، أكد علي بن محمد بن مصلح الأحبابي، نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة، أن الحدث جسّد روح التنافس ووفّر منصة عالمية لتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات، مشيداً بدعم دائرة الثقافة والسياحة الراعي الرئيسي للبطولة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجميع الشركاء والرعاة والداعمين للبطولة، وبدور الجمهور في إنجاح البطولة.

وتُوِّج التايلاندي خامويانغتشاي باناوات بلقب الفئة الأساسية، ومواطنه إمساموت كافي بلقب الفئة الرياضية، والفرنسي إنزو إسبوزيتو بلقب الفئة المتقدمة، والكندي جيبسون ريان بلقب الفئة المتوسطة، فيما حقق الإيطالي ساشا سيكوني لقبَي الفئة غير المحدودة والاستعراض الحر.

كما أسفرت نتائج «تحدي الجامعات» عن فوز جامعة أبوظبي بالمركز الأول، تلتها جامعة الإمارات، وبوليتكنك أبوظبي في المركز الثالث.

وشهد حفل الختام تتويج الفائزين وتكريم الشركاء والداعمين، في أجواء احتفالية عكست نجاح البطولة، وترسيخ مكانتها حدثاً دولياً بارزاً في مجال الطيران اللاسلكي.