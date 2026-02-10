برعاية حمدان بن محمد.. ألعاب دبي 2026 تنطلق الخميس

دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي» عن انطلاق منافسات النسخة السابعة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك خلال الفترة من 12-15 فبراير الجاري.

وللعام الثالث على التوالي، يبدأ الموسم السابع للبطولة مع تحدي النقاط الإضافية للمدن، حيث يستضيف برج خليفة الأربعاء 11 فبراير الجاري 56 فريقاً مشاركاً في تحدي المدن، وهو العدد الأضخم في تاريخ البطولة للمدن العالمية المشاركة، حيث تتنافس الفرق لاستكمال التحدي وحجز 16 نقطة إضافية قبل بدء المنافسات الرئيسة.

وتنطلق منافسات البطولة بعد غد الخميس مع تحدي الحكومة، حيث يشهد اليوم الأول جولتين لفئة الرجال، لتتأهل الفرق الفائزة للتنافس على الفوز بلقب البطولة في اليوم الختامي.

واستقطبت النسخة السابعة للبطولة مشاركاتٍ قياسية من فرق الحكومة، حيث وصل عدد الفرق المسجلة إلى 78 فريقاً ضمن فئة الرجال.

وأكّدت اللجنة المنظمة لألعاب دبي أن النسخة الحالية للبطولة تشكّل استمراراً لنجاحاتها في تحفيز مختلف أفراد المجتمع على تبني نمط حياة يرسخ مبادئ النشاط والتحدي والمرونة، حيث ترفع «ألعاب دبي» 2026 سقف التنافس بمسار جديد ومبتكر يجسّد شعار البطولة «معاً نواجه التحدي»، ليكون الفوز حليف الفريق الأقدر على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح رغم أي ظروف.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن ريادة دبي في القطاع الرياضي تتجسد بمستويات التنظيم الاحترافي، والأثر الاجتماعي المستدام، والصدى العالمي المشهود له بالنمو المتواصل للفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي.

ولتعزيز الأجواء الحماسية للبطولة، تنظم ألعاب دبي مجموعةً واسعةً من الأنشطة المصاحبة للبطولة لإثراء تجربة المشجعين، حيث تستضيف البطولة مجموعةً من التجارب المناسبة لمختلف أفراد العائلة، إلى جانب سحوباتٍ دورية على مدار أيام البطولة للفوز بثلاث سيارات والعديد من الجوائز القيمة.

وتستمر منافسات «ألعاب دبي» في اليوم الثاني مع الجولة الثالثة لفئة الرجال بجانب تحدي المجتمع حيث يتنافس 27 فريقاً متأهلاً من التصفيات التأهيلية لتحدي المجتمع بمواجهة الفريق الفائز من نسخة العام الماضي (AJ) أملاً بحصد لقب البطولة.

ويشهد اليوم الثالث للبطولة منافسات تحدي الحكومة للسيدات بمشاركة 21 فريقاً، إلى جانب جولتين من تحدي المدن بمشاركة 56 مدينة من مختلف أنحاء العالم.

وتصل البطولة للنهائي المنتظر يوم الأحد المقبل، مع جولتين لتحدي الصغار بمشاركة 56 فريقاً، حيث يتنافس الصغار هذا العام ولأول مرة على نفس تحديات الكبار، بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وتنطلق بعد ذلك المنافسات النهائية لتحدي الحكومة للسيدات وللرجال، ونهائي تحدي المجتمع، لتختتم البطولة منافساتها مع تحدي المدن وتتويج الفرق الجديرة بحمل لقب البطولة في نسخة هذا العام.