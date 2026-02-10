حادث سير لأنتونيلي في سان مارينو دون أضرار

لندن (رويترز)

قال فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن سائقه الشاب كيمي أنتونيلي ​تعرض لحادث سير بالقرب من منزله ‌في سان مارينو مطلع ​هذا الأسبوع، من دون أن ⁠يصاب ‌بأذى.

واجتاز الإيطالي (19 عاماً) الذي سيبدأ فريقه اختبارات ما قبل بداية الموسم في البحرين ⁠غداً الأربعاء، اختبار القيادة العام الماضي.

وقال ⁠الفريق في بيان: "تعرض كيمي لحادث مروري مساء السبت ​بالقرب من منزله في سان مارينو".

وأضاف: "حضرت الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن اتصل بها كيمي. كانت سيارته هي ​الوحيدة المتورطة في ‍الحادث، ورغم أنها تعرضت لأضرار، فإن كيمي لم يصب بأي أذى".

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ‍ديلو سبورت" أن ⁠سيارة مرسيدس الرياضية اصطدمت ​بجدار. ولم يتضح من كان يقودها.

ويعد جورج ​راسل زميله في مرسيدس المرشح ‍الأوفر حظاً للفوز باللقب قبل بداية الموسم الجديد، فيما يأمل أنتونيلي في تحقيق الفوز بسباق لأول مرة في مسيرته.