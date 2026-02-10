حادث سير لأنتونيلي في سان مارينو دون أضرار

لندن (رويترز)
قال فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن سائقه الشاب كيمي أنتونيلي تعرض لحادث سير بالقرب من منزله في سان مارينو مطلع هذا الأسبوع، من دون أن يصاب بأذى.
واجتاز الإيطالي (19 عاماً) الذي سيبدأ فريقه اختبارات ما قبل بداية الموسم في البحرين غداً الأربعاء، اختبار القيادة العام الماضي.
وقال الفريق في بيان: "تعرض كيمي لحادث مروري مساء السبت بالقرب من منزله في سان مارينو".
وأضاف: "حضرت الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن اتصل بها كيمي. كانت سيارته هي الوحيدة المتورطة في الحادث، ورغم أنها تعرضت لأضرار، فإن كيمي لم يصب بأي أذى".
وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن سيارة مرسيدس الرياضية اصطدمت بجدار. ولم يتضح من كان يقودها.
ويعد جورج راسل زميله في مرسيدس المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب قبل بداية الموسم الجديد، فيما يأمل أنتونيلي في تحقيق الفوز بسباق لأول مرة في مسيرته.