الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حادث سير لأنتونيلي في سان مارينو دون أضرار

حادث سير لأنتونيلي في سان مارينو دون أضرار
10 فبراير 2026 19:20

لندن (رويترز)
قال فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن سائقه الشاب كيمي أنتونيلي ​تعرض لحادث سير بالقرب من منزله ‌في سان مارينو مطلع ​هذا الأسبوع، من دون أن ⁠يصاب ‌بأذى.
واجتاز الإيطالي (19 عاماً) الذي سيبدأ فريقه اختبارات ما قبل بداية الموسم في البحرين ⁠غداً الأربعاء، اختبار القيادة العام الماضي.
وقال ⁠الفريق في بيان: "تعرض كيمي لحادث مروري مساء السبت ​بالقرب من منزله في سان مارينو".
وأضاف: "حضرت الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن اتصل بها كيمي. كانت سيارته هي ​الوحيدة المتورطة في ‍الحادث، ورغم أنها تعرضت لأضرار، فإن كيمي لم يصب بأي أذى".
وذكرت صحيفة "لا جازيتا ‍ديلو سبورت" أن ⁠سيارة مرسيدس الرياضية اصطدمت ​بجدار. ولم يتضح من كان يقودها.
ويعد جورج ​راسل زميله في مرسيدس المرشح ‍الأوفر حظاً للفوز باللقب قبل بداية الموسم الجديد، فيما يأمل أنتونيلي في تحقيق الفوز بسباق لأول مرة في مسيرته.

