الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز

أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
10 فبراير 2026 20:08

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إقامة النسخة الثانية من كأس الإمارات لقفز الحواجز، في الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري، وتتزامن معها الجولة الأولى من التصفيات التأهيلية للنسخة الثالثة لدوري «لونجين» للأمم 2026، بمشاركة أفضل 10 فرق في التصنيف العالمي، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.
ويعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً غداً بأبوظبي، للكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة بجدول فعاليات المنافسات، وحفل الافتتاح، والفرق المشاركة، والجوائز المقررة، ووصول الفرق، وإجراءات الفحص البيطري للخيول.
وأكد غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، أن الحدث الرياضي البارز في إمارة أبوظبي محطة محورية في رياضة الفروسية العالمية، لتأكيد مكانة الإمارات وجهة رياضية للفعاليات الدولية، بأفضل الممارسات الاحترافية.
وأشار إلى اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الفعاليات، وما تمثله من أهمية نوعية لفرسان دولة الإمارات، لتعزيز خبراتهم، والارتقاء بمهاراتهم التنافسية، وتأكيد المكانة العالمية لقفز الحواجز الإماراتية، انطلاقاً من الإنجازات الكبيرة في المستويات كافة على مدار العقود الماضية.

