الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز

جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
10 فبراير 2026 20:10

لندن(د ب أ)
شدد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على صعوبة المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل فارق النقاط الست، الذي يفصله عن أرسنال (المتصدر). ويتواجد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي، في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، حيث يأمل في اللحاق بأرسنال خلال المراحل الـ13 المتبقية في المسابقة.
وصرح جوارديولا، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، للحديث عن لقاء مانشستر سيتي، وضيفه فولهام، غداً الأربعاء، في المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي، بأنه لم يشعر بتحسن كبير بعد فوز الفريق 2 / 1 على مضيفه ليفربول، أول أمس الأحد، في المرحلة الماضية للبطولة لأنه لم ير اللاعبين بعد.
وأضاف المدرب الإسباني أنه يركز على كل مباراة على حدة، ويدرك تماماً أهمية كل مباراة، كما أكد في الوقت نفسه على جاهزية عبد القادر خوسانوف، مدافع الفريق للمشاركة أمام فولهام، حيث كانت هناك بعض الشكوك حول مشاركة النجم الأوزبكي بعد استبداله أمام ليفربول.
وتحدث جوارديولا عن ردة فعل اللاعبين عقب الفوز على ليفربول، حيث قال: «لم أر اللاعبين أمس، ولم أرهم اليوم أيضاً، سنرى. لا يزال الفارق عن الصدارة غير ضخم، لكن بالنظر إلى أداء أرسنال، فإن ست نقاط تعد فارقاً كبيراً». أضاف مدرب مانشستر سيتي «المباراة القادمة ستكون ضد فريق مثل فولهام الذي يتحسن أداؤه عاماً بعد آخر، لذا سنرى ما سيحدث». وكشف جوارديولا أن جون ستونز، الذي لم يلعب منذ الثاني من ديسمبر الماضي أمام فولهام، «عاد» إلى الملاعب، مضيفاً «أعتقد أنه جاهز تماماً». كما أشاد جوارديولا بماركو سيلفا، مدرب فولهام، واصفاً إياه بأنه سيكون من أفضل المدربين في غضون سنوات قليلة. وسئل جوارديولا عن إمكانية تقليص الفارق مع أرسنال إلى ثلاث نقاط - ولو بصورة مؤقتة - من خلال الفوز على فولهام، حيث قال «في كل مرة أجري فيها مقابلة قبل المباراة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، يقال لي دائماً إن الهزيمة تعني خسارة كل شيء، وكأننا سنختفي من على وجه الأرض. لذا، ما أقصده هو: ما الذي يجب فعله للفوز على فولهام؟». أوضح المدير الفني لسيتي «أتفهم مدى جاذبية الحديث عن فارق النقاط، ثلاث أو أربع نقاط، وما شابه. هذا جيد، لكن هذا لا يعني الفوز بالألقاب، أو حتى الاقتراب من الفوز بها في المراحل الأخيرة».

