«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تدخل «مرحلة القوى» وثالث المساحات المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 محطة جديدة في مسيرتها، مع انطلاق منافسات ألعاب القوى رسمياً في اليوم الخامس على استاد مدينة زايد الرياضية، أحد أبرز الصروح الرياضية في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التوسّع المتواصل للألعاب على المستويين الرياضي والمجتمعي، وتعزّز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة الشاملة والمستدامة مدى الحياة.

وشهد اليوم افتتاح مساحة مجتمعية جديدة في مدينة زايد الرياضية، لينضم إلى المساحة المجتمعية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وجزيرة الحديريات، ما يوسّع نطاق التفاعل مع الألعاب خارج إطار المنافسات.

ومع تشغيل ثلاث مساحات مجتمعية، أُتيح للمشاركين والزوار فرصة خوض تجارب تفاعلية، والمشاركة في أنشطة الشركاء، إلى جانب فعاليات تركّز على الصحة والحركة ونمط الحياة النشط. كما شهدت مساحاتنا المجتمعية في جزيرة الحديريات حضور أصحاب الهِمم، الذين تابعوا المنافسات وشاركوا في الأنشطة المجتمعية المصاحبة.

وشهد منافسات اليوم من ألعاب الماسترز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك، وعدد من مختلف مناطق المسابقات"، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

واستقبل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) 22 شخصية بارزة من برنامج الجدارة لتطوير القيادات، تأكيداً على البُعد الوطني للألعاب ودورها الرائد في تعزيز التواصل بين القيادات والرياضيين والمجتمع.

وفي أبرز محطات اليوم، استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) رافع الأثقال العالمي وصانع المحتوى الشهير أناتولي، حيث التقى بالرياضيين والزوار، وشاركهم تجاربه المُلهِمة، في حضور ساهم في تعزيز التفاعل المجتمعي وربط الألعاب بشخصيات رياضية عالمية مؤثرة.

وتواصلت المنافسات في عدد من المواقع في أبوظبي والعين، عبر مجموعة واسعة من الرياضات، بمشاركة رياضيين تجمعهم روح الالتزام بالرياضة كأسلوب حياة مستدام.