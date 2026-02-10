الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ذهبية فردي التجديف في «عربية السيدات» مصرية

ذهبية فردي التجديف في «عربية السيدات» مصرية
10 فبراير 2026 21:55

الشارقة (وام)
توجت لاعبة نادي المعادي واليخت المصري سلمى خالد بدور بالميدالية الذهبية لمنافسات الفردي، في ختام أول مشاركة رسمية للتجديف الشاطئي ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي استضافتها حديقة شاطئ الحمرية.
وسجّلت اللاعبة المصرية زمنًا بلغ 03:09.47 دقيقة لتعتلي منصة التتويج وتمنح مصر أول ذهبية في سجل منافسات التجديف بتاريخ الدورة.
وجاءت لاعبة جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد التونسية يلدس العثماني في المركز الثاني، لتحصد الميدالية الفضية بزمن 03:23.24 دقيقة.
فيما نالت لاعبة نادي البحري لشاطئ الرباط المغربي مروى النقيري الميدالية البرونزية، بعد حسمها سباق تحديد المركز الثالث بزمن 3:04:40 دقيقة، أمام لاعبة الاتحاد السعودي للتجديف مريم كعكي التي حلت رابعاً بزمن 3:24:57 دقيقة.
كانت منافسات مسابقة الزوجي قد شهدت أمس إحراز الثنائي التونسي يلدس عثماني وولاء عمري الميدالية الذهبية بزمن 2:42.07 دقيقة، بينما نالت لاعبتا الفريق السعودي الجازي البراهيم ومريم كعكي الميدالية الفضية بزمن 2:55.43 دقيقة، وذهبت الميدالية البرونزية إلى نادي المعادي واليخت المصري عبر الثنائي مريم أبو الوفاء وسلمى بدور، والذي حسم مباراة تحديد المركز الثالث بزمن قدره 2:46.50 دقيقة، ليشكل ختام النسخة الأولى من بطولة التجديف الشاطئي محطة مميزة رسخت حضور اللعبة في برنامج الدورة وأبرزت مستوى التنافس الفني بين اللاعبات العربيات.
وتوج اللاعبات كل من الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وموزة الشامسي مدير الدورة إضافة إلى أناماري فيلبس نائب رئيس الاتحاد الدولي للتجديف.
وشهدت منافسات التجديف مشاركة 6 فرق تمثل ست دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية ومصر والمغرب وتونس في مشاركة عكست اتساع قاعدة اللعبة وتنامي حضورها النسائي عربياً.

أخبار ذات صلة
طبرقة التونسي يحرز أول ذهبية للتجديف في «عربية السيدات»
«طائرة الشارقة» في صدارة «عربية السيدات» بالعلامة 9
دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات
التجديف
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©