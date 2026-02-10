ذهبية فردي التجديف في «عربية السيدات» مصرية

الشارقة (وام)

توجت لاعبة نادي المعادي واليخت المصري سلمى خالد بدور بالميدالية الذهبية لمنافسات الفردي، في ختام أول مشاركة رسمية للتجديف الشاطئي ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي استضافتها حديقة شاطئ الحمرية.

وسجّلت اللاعبة المصرية زمنًا بلغ 03:09.47 دقيقة لتعتلي منصة التتويج وتمنح مصر أول ذهبية في سجل منافسات التجديف بتاريخ الدورة.

وجاءت لاعبة جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد التونسية يلدس العثماني في المركز الثاني، لتحصد الميدالية الفضية بزمن 03:23.24 دقيقة.

فيما نالت لاعبة نادي البحري لشاطئ الرباط المغربي مروى النقيري الميدالية البرونزية، بعد حسمها سباق تحديد المركز الثالث بزمن 3:04:40 دقيقة، أمام لاعبة الاتحاد السعودي للتجديف مريم كعكي التي حلت رابعاً بزمن 3:24:57 دقيقة.

كانت منافسات مسابقة الزوجي قد شهدت أمس إحراز الثنائي التونسي يلدس عثماني وولاء عمري الميدالية الذهبية بزمن 2:42.07 دقيقة، بينما نالت لاعبتا الفريق السعودي الجازي البراهيم ومريم كعكي الميدالية الفضية بزمن 2:55.43 دقيقة، وذهبت الميدالية البرونزية إلى نادي المعادي واليخت المصري عبر الثنائي مريم أبو الوفاء وسلمى بدور، والذي حسم مباراة تحديد المركز الثالث بزمن قدره 2:46.50 دقيقة، ليشكل ختام النسخة الأولى من بطولة التجديف الشاطئي محطة مميزة رسخت حضور اللعبة في برنامج الدورة وأبرزت مستوى التنافس الفني بين اللاعبات العربيات.

وتوج اللاعبات كل من الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وموزة الشامسي مدير الدورة إضافة إلى أناماري فيلبس نائب رئيس الاتحاد الدولي للتجديف.

وشهدت منافسات التجديف مشاركة 6 فرق تمثل ست دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية ومصر والمغرب وتونس في مشاركة عكست اتساع قاعدة اللعبة وتنامي حضورها النسائي عربياً.