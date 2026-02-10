الوصل يتعثر في بغداد ويؤجل حسم «قمة الزوراء» إلى زعبيل

معتصم عبدالله (دبي)

فرّط الوصل في تقدمه مرتين أمام مضيفه الزوراء العراقي، وتلقى الخسارة بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد نادي الزوراء في بغداد، ضمن ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026، ليؤجل الحسم إلى مواجهة الإياب في دبي.

وبدأ «الإمبراطور» اللقاء بصورة مثالية، بعدما افتتح الوافد الجديد ميجيل بورخا التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة، مانحاً فريقه أفضلية معنوية واضحة، قبل أن تتعقّد الأمور بطرد المدافع سفيان بوفتيني في الدقيقة 27، ليكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل الزوراء النقص العددي ليكثف ضغطه الهجومي، ونجح في إدراك التعادل عبر عامر جاموس، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+7)، لينتهي النصف الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، استعاد الوصل تقدمه مجدداً، حين عاد بورخا لهز الشباك بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65، مؤكداً حضوره المؤثر في اللقاء، إلا أن رد أصحاب الأرض جاء سريعاً، إذ أدرك الكولومبي برايان رياسكوس التعادل بعد ثلاث دقائق فقط (68)، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 76، مستفيداً من التفوق العددي والضغط المستمر.

وبات الوصل مطالباً بتعويض خسارته بفارق هدف في لقاء الإياب، المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير على استاد زعبيل في دبي، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.