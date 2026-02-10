إنجرام يعوض غياب ستيفن كوري عن «كلّ النجوم»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، أن جناح تورونتو رابتورز براندون إنجرام سيحلّ بدلاً من نجم جولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري المصاب، في مباراة كلّ النجوم المقررة الأحد في لوس أنجلوس.

واختير إنجرام (28 عاماً) من قبل المفوض آدم سيلفر، وستكون المرة الثانية التي يتم اختياره لمباراة كلّ النجوم بعد عام 2020، وهو الذي يسجّل معدلاً يبلغ 22 نقطة هذا الموسم مع رابتورز، صاحب المركز الخامس في المنطقة الشرقية (32 فوزاً و22 هزيمة).

أما كوري (37 عاماً) الذي كان سيخوض مشاركته الثانية عشرة، فغاب عن المباريات الأربع الأخيرة لووريرز بسبب «متلازمة رضفية» في ركبته اليمنى.

ويغيب نجم بارز جديد في الدوري الأميركي للمحترفين عن مباراة كلّ النجوم، بعد انسحاب كلّ من العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو (ميلووكي باكس) والكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي عندما توج باللقب مع فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر.