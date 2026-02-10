الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سيراميكا في كأس مصر

القاهرة(د ب أ)

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، يطالب خلاله بتأجيل مباراة الفريق ضد منافسه سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 فبراير الجاري في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد حدد هذا الموعد لإقامة المباراة في ظل ضغط مباريات الموسم الحالي، وارتباط الزمالك بمباريات في الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الزمالك في خطابه الذي نشره عبر المركز الإعلامي للنادي على ضرورة تأجيل المباراة، بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم توافر العدالة، خاصة وأن الفريق سيخوض عدد 6 مباريات في 15 يوماً.

وشدد الزمالك في خطابه لاتحاد الكرة على أن المنافس سيراميكا كليوباترا حصل على راحة لمدة 12 يوماً قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وبالتالي سيلعب الزمالك مع فريق حصل على راحة كاملة، بينما يعاني الأبيض من الإجهاد وسيخوض اللقاء من دون جماهيره.

وأوضح النادي أن موعد المباراة يؤثر على الحالة الصحية للاعبين، كما لا يراعي مسألة الإجهاد بتحديد موعد المباراة في الثانية والنصف عصراً. وأشار الزمالك في خطابه إلى حرمان جماهيره من حضور المباراة وكأنها معاقبة بدون وجه حق.

وتقام مباريات كأس مصر بحضور جماهيري انطلاقاً من دور الثمانية. وشدد النادي على المطالبة بتأجيل المباراة إلى موعد آخر مع تمسك الزمالك بحقوقه فيما يتعلق بهذا الشأن.