الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الاتحاد إلى دور الـ16 في «النخبة الآسيوية» بسباعية الغرافة

الاتحاد إلى دور الـ16 في «النخبة الآسيوية» بسباعية الغرافة
11 فبراير 2026 01:08

الرياض(د ب أ)
اكتسح فريق الاتحاد السعودي ضيفه الغرافة القطري بنتيجة 7 / صفر ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأمطر الاتحاد شباك الغرافة ليتأهل الفريق السعودي إلى دور الـ16 من البطولة، مستفيداً من أكبر انتصاراته هذا الموسم.
ورفع الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة في المركز الخامس، ليضمن التأهل نظراً لفارق النقاط مع منافسيه من خارج الثمانية الأوائل، أما الغرافة فلديه فرصة أخيرة للتأهل في الجولة المقبلة، إذ يمتلك 6 نقاط في المركز العاشر بفارق نقطتين عن كل من الدحيل والسد والشارقة.
وسيستقبل الغرافة نظيره تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، أما الاتحاد فيحل ضيفاً على السد القطري.

