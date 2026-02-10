الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سيليتش يكتب التاريخ بالانتصار الـ600

11 فبراير 2026 01:19

دالاس (د ب أ)
حقق الكرواتي مارين شيليتش إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى الفوز رقم 600 في مسيرته ببطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، عقب تغلبه على الأميركي ليرنر تين 7 5/ و6/4 في دور الـ32 من بطولة دالاس المفتوحة للتنس. وأصبح شيليتش اللاعب الأكثر فوزاً في تاريخ كرواتيا، متخطياً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه جوران إيفانيسيفيتش، الذي حقق 599 فوزاً، كما عزز مكانه في المركز الثاني كأكثر اللاعبين الحاليين تحقيقاً للانتصارات خلف المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش. ويعد هذا الإنجاز انعكاساً لمسيرة شيليتش الطويلة التي امتدت لعقدين من الزمان، نال خلالها 21 لقباً، كان أبرزها التتويج بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2014.
ورغم معاناته من إصابات قوية في الركبة استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين في عامي 2023 و2024، لكنه عاد بقوة ليصنع التاريخ في سبتمبر 2024 حين فاز بلقب بطولة هانجتشو وهو في المركز 777 بالتصنيف العالمي، ليصبح أدنى لاعب تصنيفاً يحقق لقباً في تاريخ الجولة العالمية منذ عام 1990.

