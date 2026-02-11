الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«الجودو» يعسكر في اليابان استعداداً لـ «طشقند جراند سلام»

«الجودو» يعسكر في اليابان استعداداً لـ «طشقند جراند سلام»
11 فبراير 2026 11:13

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الإمارات للجودو، إقامة معسكر للمنتخب الأول للجودو في العاصمة اليابانية طوكيو في ضيافة (جامعة توكاي) اليابانية، ضمن اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو والجامعة اليابانية التي تم توقيعها عام 2014، في مجال تبادل المعسكرات والخبرات الرياضية.
ويقام المعسكر المقترح اعتباراً من غد الخميس وحتى يوم 25 فبراير الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند (جراند سلام للجودو)، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن قائمة معسكر طوكيو تضم 10 لاعبين ولاعبة واحدة، فيما تحدّدت قائمة المشاركة في بطولة طشقند بثلاثة لاعبين وهم محمد يزبيك وناجي يزبيك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي (تحت 52 كجم)، وسيخوض المنتخب الأول خلال فترة الإعداد بطوكيو سلسلة المباريات التجريبية والتدريبات المشتركة، مع المنتخب الياباني حامل بطولة العالم 2024 والمصنّف الأول لعام 2025.
واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي حديثة، مشيداً بدور السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية، في ظل الاهتمام المتواصل المشترك من جامعة توكاي في اليابان، حيث يتواصل تبادل الخبرات والمعسكرات في إطار علاقات التعاون المتميزة للجامعة مع اتحاد الجودو، وذلك على المستويات كافة.

اتحاد الجودو
محمد يزبيك
محمد بن ثعلوب
