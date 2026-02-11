ليفربول الأكثر معاناة في «+90» بالدوري الإنجليزي

معتز الشامي(أبوظبي)

استقبل ليفربول هدف الخسارة في الدقيقة +90 للمرة الرابعة في 25 مباراة فقط بالدوري الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ومع تبقي 13 مباراة على نهاية الموسم، عادل الفريق الرقم القياسي في البريميرليج لأكبر عدد من أهداف الفوز التي استقبلها في الدقيقة +90 خلال موسم واحد.

وخلال موسم واحد من البريميرليج، استقبلت 4 فرق أخرى 4 أهداف في الدقيقة +90، وهي؛ واتفورد في موسم 2017-2018، ووستهام موسم 2021-2022، وواتفورد موسم 2021-2022، وساوثهامبتون موسم 2024-2025. وهبط فريقان من هذه الفرق الأربعة إلى الدرجة الأدنى.

وبعد أقل من ثلثي موسم 2025-2026، تمكن ليفربول، الذي يضم في صفوفه بعضاً من أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج، من معادلة هذا الرقم بالفعل.

وجاءت بداية الأهداف القاتلة في مرمى ليفربول مع هدف إيدي نكيتياه الحاسم لكريستال بالاس في الدقيقة 97 على ملعب سيلهرست بارك، سبتمبر الماضي. ثم، في الأسبوع التالي، سجل إستيفاو هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 95، على ملعب ستامفورد بريدج.

ثم خاض ليفربول 22 مباراة متتالية في جميع المسابقات دون أن تهتز شباكه بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل أمين عدلي هدف الفوز لبورنموث في منتصف يناير. ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الرابع، خلال قمة ليفربول ومان سيتي الماضية.

وفي أوائل ديسمبر، استقبل هدف التعادل في الدقيقة 96 أمام ليدز، وفي أوائل يناير استقبل هدفاً آخر أمام فولهام، حرمه من الـ3 نقاط في الوقت القاتل، بملعب كرافن كوتيدج.

وهذا يعني أن ليفربول استقبل 6 أهداف في الدقيقة +90 هذا الموسم، الأكثر في البريميرليج هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يستقبله (منذ موسم 2006-2007)، بالتساوي مع موسم 2010-2011.

ومع ذلك، هذا الموسم، كانت جميع هذه الأهداف الستة حاسمة في تغيير نتيجة المباراة، ما يجعله أسوأ موسم له من هذه الناحية.

ولا تقتصر مشاكل ليفربول على الوقت بدل الضائع، حيث استقبل فريق سلوت 12 هدفاً بعد الدقيقة 76 في الدوري هذا الموسم، وهو عدد أقل فقط من نيوكاسل (14)، وليدز (13)، وبورنموث (13).

كما يعد هذا رابع أعلى رقم في تاريخ ليفربول في الدوري، ويقترب بـ3 أهداف فقط من رقمه القياسي البالغ 15 هدفاً، في الربع ساعة الأخير، من موسم 2002-2003.