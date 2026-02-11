الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الرجبي» يعزّز التعاون باتفاقية مع الاتحاد اللبناني

«الرجبي» يعزّز التعاون باتفاقية مع الاتحاد اللبناني
11 فبراير 2026 11:16

دبي (الاتحاد)
وقّع اتحاد الإمارات للرجبي اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره اللبناني، في خُطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير لعبة الرجبي على المستويين الثنائي والعربي.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، وسعود عبدالله النعيمي، عضو الاتحاد وأمين عام الاتحاد العربي للرجبي، فيما مثّل الجانب اللبناني محمد عاصي، رئيس الاتحاد، وإبراهيم كوثراني، نائب الرئيس، وإيجل هزرق، أمين السر العام للاتحاد.
وجرى حفل التوقيع بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم جهاد سلامة، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية.
وأكد الجانبان أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار دعم مسيرة تطوير لعبة الرجبي، وتعزيز تبادل الخبرات بين الاتحادين، بما يُسهم في نشر اللعبة والارتقاء بمستواها في المنطقة العربية.
من جانبه، أعرب محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد اللبناني، مؤكِّداً أهمية تعزيز التعاون الجاد والبنّاء مع الاتحادات العربية، بما يسهم في نشر لعبة الرجبي وتطويرها والارتقاء بمستواها في المنطقة.
وأوضح الزعابي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية واضحة يتبنّاها اتحاد الإمارات للرجبي، تقوم على بناء شراكات فاعلة مع أكبر عدد ممكن من الاتحادات الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير منظومة العمل الفني والإداري.
وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للتعاون العربي المشترك باعتباره ركيزة أساسية لنشر لعبة الرجبي والارتقاء بمستواها في المنطقة، لافتاً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة أمام المنتخبات والكوادر الفنية، وتعزّز فرص تنظيم برامج مشتركة، ومعسكرات تدريبية، وبطولات تخدم جميع الأطراف.
وأضاف أن اتحاد الإمارات للرجبي يواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، ودعم مسارات التطوير المستدام، وبناء علاقات طويلة الأمد مع الاتحادات العربية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الرجبي الإماراتي والعربي على حد سواء.
ورحّب محمد عاصي، رئيس الاتحاد اللبناني للرجبي، بالوفد الإماراتي، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية مع اتحاد الإمارات يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير اللعبة، معرباً عن أمله في أن يُثمر هذا التعاون نتائج إيجابية تخدم الرجبي في البلدين، ومشيداً بجهود قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، في دعم ونشر اللعبة وتطويرها على مستوى المنطقة.

