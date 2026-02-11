2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق غداً الخميس، منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة دولية واسعة تقارب الـ 3000 مشارك، ما بين لاعبين ومدربين وحكام ووفود رسمية، حيث كشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن أرقام تعكس حجم الإقبال على البطولة، حيث بلغ عدد اللاعبين المشاركين 2338 لاعباً ولاعبة، يمثّلون 93 دولة، إضافة إلى 436 حكماً ضمن الدورة المصاحبة للحدث، و159 حَكماً دولياً لإدارة المنافسات، إلى جانب مشاركة 505 من المدربين المعتمدين، في تأكيد واضح على المكانة المتنامية للفجيرة كوجهة عالمية للألعاب القتالية.

حضر المؤتمر راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والمهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه ومدير البطولة، والدكتور عبدالله سيف البادي، الأمين العام المساعد للاتحاد، المنسق العام للبطولة.

وأكد راشد عبدالمجيد آل علي أن البطولة تحظى بزخم إعلامي ومجتمعي كبير، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي تشهده نسخة الفجيرة يعكس مكانة الإمارة ودورها في دعم الرياضات القتالية، وتعزيز حضور رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي. وأضاف أن قيادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أسهمت في تعزيز العمل المؤسسي وبناء علاقات متميزة مع الاتحاد الدولي، ما ساعد على تحقيق هذه النجاحات.

وأوضح المهندس حميد شامس الزرعوني، أن استضافة الفجيرة للبطولة للعام الرابع على التوالي تؤكد مكانتها كعاصمة عالمية للألعاب القتالية، مشيراً إلى أن النجاح المستمر يأتي نتيجة البنية التحتية المتطورة والتنظيم الاحترافي، الذي يميّز الإمارة ومجمع زايد الرياضي.

وأكد الدكتور عبدالله البادي على أن الأرقام القياسية للمشاركات تعكس النمو المتسارع للبطولة وثقة الاتحادات الدولية بها، مشيراً إلى أن نسخة 2026 تُعد الأكبر من حيث عدد المشاركين والتنوع الجغرافي.