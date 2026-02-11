محمد يوسف يُهدي الإمارات الذهبية الأولى في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أهدى محمد يوسف، لاعب منتخبنا لأصحاب الهمم، الإمارات الذهبية الأولى في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى - دبي 2026»، التي يشارك فيها 500 لاعب ولاعبة من 56 دولة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028».

واحتلّ محمد يوسف المركز الأول في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، الفئة تي 34، بزمن قدره 15 ثانية، حيث كانت الإثارة عنوان السباق، متفوقاً على البارالمبي التونسي وليد كتيلة، صاحب 6 ذهبيات و3 فضيات في دورات لندن وريو دي جانيرو وطوكيو وباريس، والذي حلّ «وصيفاً» بزمن 15.39 ثانية، فيما جاء بطلنا أحمد نواد ثالثاً، محققاً الميدالية البرونزية بزمن 15.97 ثانية.

وأشاد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بالمجهود الذي بذله محمد يوسف ونجاحه في تحقيق الميدالية الذهبية، مؤكداً أن اللاعب يسير بخطوات ثابتة نحو العالمية والنجومية.

وأشار إلى أن محمد يوسف من ثمار بطولات فزاع التي قدّمته إلى الواجهة، حيث نسعى لتجهيزه بصورة مثالية للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028».

واختتم العصيمي حديثه، مؤكداً أن إنجازات أصحاب الهمم تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه «القيادة الرشيدة» لهذه الفئة، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتهم في كافة المحافل.

من ناحيته، أعرب محمد يوسف عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية، التي تُمثّل له قوة دفع كبيرة للمشاركات المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

من جانبه، أكد عبدالله المشراوي مدرب اللاعب، أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وفق خطط مدروسة وطموحات كبيرة.

من ناحية أخرى، أشاد حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، الذي شهد جانباً من منافسات اليوم الأول، ببطولات فزاع التي تبوّأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم»، وفق الخطط الموضوعة لها من مجلس دبي الرياضي ونادي دبي لأصحاب الهمم.