«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية

عمرو عبيد (القاهرة)

يتحرك قطار البطولات العالمية بسُرعة كبيرة، نحو محطاته الحاسمة، قبل أشهر قليلة من نهاية الموسم الحالي، وبعدما اتضحت معالم المُنافسة على أغلب الألقاب، تحلم بعض الفرق الأوروبية الكُبرى، بإمكانية تحقيق «ثُلاثية عالمية» جديدة، باتت تعرف طريقها إلى النور في السنوات الأخيرة.

صحيح أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، إلا أنه تكرّر أكثر من مرة مؤخراً، على يد مانشستر سيتي «2022-2023»، ثم باريس سان جيرمان «2024-2025»، الذي كان على موعد مع «السُداسية التاريخية» أيضاً، وهو ما يفتح شهية 5 فرق فقط، من الدوريات الكُبرى في «القارة العجوز»، يُمكنها تحقيق إنجاز «الثُلاثية العالمية» هذا الموسم.

وبحسب التوقعات الرقمية والفنية، يأتي أرسنال في صدارة تلك القائمة، إذ تبلغ نسبة توقعات «العقل الإلكتروني» لحصده أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، 29.92%، وهي النسبة الأعلى بين كل الفرق المتبقية في البطولة حتى الآن، كما أنه الأقرب للتتويج بلقب «البريميرليج»، بنسبة 90.53%، بعد غياب طويل دام 22 عاماً، حيث يملك فارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي حتى الآن.

والغريب أن بحث «المدفعجية» عن «الثُلاثية»، التي قد تكون قريبة جداً منه هذا الموسم، يتطلب منه استعادة ذاكرة مجده القديم في الدوري الإنجليزي، وكذلك تحقيق ما لم يحصده من قبل في «الشامبيونزليج»، وفي نفس الوقت، يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد غياب 6 سنوات، التي بلغ الدور الرابع فيها حالياً، خاصة بعد تأهُّله إلى نهائي كأس الرابطة، لمواجهة السيتي، «غريمه العملاق» في السنوات الأخيرة، وهو النهائي الأول له منذ 8 سنوات، في بطولة لم يفز بها منذ عام 1993!

ويبرز اسم بايرن ميونيخ، ثانياً في القائمة، باحتمال تتويجه باللقب القاري، بنسبة 12.94%، كما يبتعد حالياً عن بروسيا دورتموند فوق قمة «البوندسليجا»، بفارق 6 نقاط أيضاً، ليمنحه «الذكاء الاصطناعي» نسبة 97.28% للفوز باللقب، ويلعب «البافاري» أمام لايبزيج في رُبع نهائي كأس ألمانيا، وسيبقى أمامه إما ليفركوزن أو شتوتجارت، كعقبة واحدة أو اثنتين، يُمكن تجاوزهما نحو التتويج.

برشلونة يُعد مُرشحاً بقوة هو الآخر، لاستعادة تلك الذكريات «الخالدة»، حيث يُفضّله «الكمبيوتر العملاق» للفوز بلقب «الليجا»، بنسبة 67.25%، رغم صدارته الحالية للبطولة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، كما منحه نسبة 7.75% للعودة إلى منصة لقب «الشامبيونزليج»، بعد غياب 11 عاماً، وهي نسبة تبدو ظالمة بسبب نتائجه في مرحلة الدوري، دون الوضع في الاعتبار تطور مستواه في الفترة الحالية من الموسم، أما على صعيد «كأس الملك»، فإن «البارسا» يقترب من تحقيق إنجاز الموسم الماضي، بحصد لقبي الدوري والكأس، خاصة أنه بلغ نصف النهائي الحالي.

ورغم وجود مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ«البريميرليج»، وامتلاكه نسبة 8.27% للفوز باللقب، حسب التوقعات الإلكترونية، إلا أن الواقع والتاريخ القريب يشيران إلى أن «سيتي بيب» قادر على قلب الطاولة رأساً على عقب في البطولة الإنجليزية، كما أنه تأهل إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد، بنفس حظوظ أرسنال، الذي يبارزه في نهائي كأس الرابطة أيضاً، وهو أحد كبار المُرشحين لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، بعد «الجانرز» و«البايرن» مُباشرة، بنسبة 11.79%.

خامس تلك الفرق، التي تغازلها «الثُلاثية العالمية»، هو إنتر ميلان، مُتصدّر «الكالشيو» بفارق 8 نقاط حالياً عن «جاره»، ميلان، وهو الأقرب لتوقعات التتويج بنسبة 86.37%، كما يملك نسبة 3.43% لاحتمال فوزه بـ«الشامبيونزليج»، ستزيد بالتأكيد وقت بلوغه دور الـ16، كما ينتظر «الأفاعي» معرفة اسم منافسه في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وصحيح أن فرقاً أخرى، تملك حظوظاً قائمة في الفوز بدوري أبطال أوروبا، حتى لو بنسب ضئيلة، إلا أن ابتعاد بعضها بصورة واضحة عن «صراع» لقب الدوري المحلي، مثل ليفربول وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، وخروج الآخرين المفاجئ من بطولات الكأس الأساسية، مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وبينها مَنْ يُعاني الأمرين، مثل يوفنتوس، أخرجتها كلها بالتأكيد من سباق «الثُلاثية العالمية».