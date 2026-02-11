الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاريك يُشيد بهدف سيسكو أمام وستهام

كاريك يُشيد بهدف سيسكو أمام وستهام
11 فبراير 2026 14:38

لندن (د ب أ)
أشاد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة، بالمهاجم البديل بنيامين سيسكو، واصفاً هدفه بـ«الإنهاء الذي لا يُصدًّق»، بعدما خطف بتسديدته الطائرة الرائعة في اللحظات الأخيرة تعادلاً 1/1 لمانشستر يونايتد أمام وستهام.
ووضع سيسكو طرف قدمه في الكرة العرضية التي لعبها بريان مبويمو بعد ست دقائق من الوقت بدل الضائع، ليُسدّد الكرة بقوة في الزاوية العليا، ويحرم نادي كاريك السابق وستهام من فوز حاسم في صراع الهبوط. وكانت هذه هي المرة الثانية للاعب السلوفيني، الذي لم يبدأ بعد أي مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت كاريك، التي يشارك فيها كبديل ويسجل هدفاً في وقت متأخر، بعدما سجّل هدف الفوز أمام فولهام.
وقال كاريك: «الأمر يتعلق دائماً بإيجاد التوازن. اللاعبون الذين شاركوا قدّموا أداءً رائعاً للغاية». وأضاف: «بنيامين قام بالكثير من العمل، هو في مكان جيد وجاهز للانطلاق بقوة. بالتأكيد عندما دخل إلى أرض الملعب، أحدث فارقاً كبيراً».
وأكد: «إنهاؤه للهجمة لا يُصدّق، خاصة من تلك الزاوية، أن ينجح في توليد تلك القوة، ويوجّه الكرة نحو المرمى وينهيها بهذه الطريقة - إنه هدف رائع بحق». وأكمل: «بنيامين قادر على فعل ذلك، لقد اعتاد على هذا الأمر. لم يظهر فجأة إلى الواجهة، بل كان يفعل ذلك باستمرار، وأثبت قدرته على تسجيل الأهداف. كما أنه كان يقوم بذلك معنا في التدريبات أيضاً». وتابع: «لأكون صريحاً لم يكن هذا مفاجئاً. أعتقد أن هذا ما يفعله، وهذا ما يُجيده. والهدف الأخير سيمنحه دفعة معنوية كبيرة». وكان مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كاريك، ولكنه سيكون ممتناً للنقطة بعدما سجّل توماش سوتشيك هدف التقدم لوستهام في بداية الشوط الثاني.

أخبار ذات صلة
إنفاق أندية البريميرليج بآخر 5 سنوات.. والسيتي في المركز السابع
الشِّباك النظيفة.. أرسنال يكافح لتحطيم رقم يونايتد التاريخي
مانشستر يونايتد
وستهام
مايكل كاريك
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©