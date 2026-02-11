الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب الماسترز».. شعار يوحّد العالم في أبوظبي

«ألعاب الماسترز».. شعار يوحّد العالم في أبوظبي
11 فبراير 2026 14:42

أبوظبي (الاتحاد)
يزيّن شعار «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» شوارع العاصمة حاملاً رسالة ملهمة تختصر فلسفة الحدث: «نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط»، عبارة تترك أثراً خاصاً في سجل شعارات دورات الماسترز على امتداد أكثر من أربعة عقود، وتعكس روح النسخة الإماراتية «الظبيانية» بكل ما تحمله من قيم إنسانية. 
ويجسّد الشعار مفهوماً عميقاً للاتحاد والتعاون بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، مؤكداً أن الرياضة لغة عالمية تجمع الجميع. 
ويرسّخ الشعار أهمية ممارسة النشاط البدني لجميع الفئات، باعتباره أسلوب حياة يعزز جودة الحياة صحياً ونفسياً، في مجتمع يؤمن بأن الحركة طاقة إيجابية ومساحة مشتركة للتلاقي.

أخبار ذات صلة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مبادراته ومشاريعه بألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©