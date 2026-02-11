«ألعاب الماسترز».. شعار يوحّد العالم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يزيّن شعار «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» شوارع العاصمة حاملاً رسالة ملهمة تختصر فلسفة الحدث: «نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط»، عبارة تترك أثراً خاصاً في سجل شعارات دورات الماسترز على امتداد أكثر من أربعة عقود، وتعكس روح النسخة الإماراتية «الظبيانية» بكل ما تحمله من قيم إنسانية.

ويجسّد الشعار مفهوماً عميقاً للاتحاد والتعاون بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، مؤكداً أن الرياضة لغة عالمية تجمع الجميع.

ويرسّخ الشعار أهمية ممارسة النشاط البدني لجميع الفئات، باعتباره أسلوب حياة يعزز جودة الحياة صحياً ونفسياً، في مجتمع يؤمن بأن الحركة طاقة إيجابية ومساحة مشتركة للتلاقي.