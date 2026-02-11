الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فزاع للهدد» ترسم النجاح بأكثر من 1000 طير و800 صقّار

«فزاع للهدد» ترسم النجاح بأكثر من 1000 طير و800 صقّار
11 فبراير 2026 14:46

دبي (وام)
اختتمت بطولة فزاع للهدد، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة العشوش على طريق دبي العين، وذلك بعد المنافسات الختامية التي حفلت بالنديّة، مع ارتفاع مستوى الصقارين والطيور المشاركة، للتفوق في هذا الحدث العريق على صعيد رياضات الصيد بالصقور.
وشهدت الأشواط النهائية للبطولة مشاركة 49 طيراً، تأهلت عن طريق التصفيات من أصل أكثر من 1000 طير، وبحضور ما يزيد على 800 صقّار.
وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع للهدد حققت في نسختها الحالية نجاحاً لافتاً على المستويات المختلفة، سواء من حيث حجم المشاركة أو المستوى الفني العالي ووتيرة التنافس القوية التي ميّزت الأشواط.
وأوضح أن الحضور الواسع لمشاركين من الفئات العمرية المختلفة يعكس الاهتمام المجتمعي المتزايد بالرياضات التراثية، ويؤكد استمرارية الزخم الذي تحظى به البطولة عاماً بعد عام.
وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت هذا الموسم على توظيف أحدث التقنيات في منظومة التحكيم، إلى جانب تطوير آليات النقل الحي لفعاليات البطولة، ما أسهم في تقديم تجربة متكاملة للمشاركين والجمهور على حد سواء، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من أبناء دولة الإمارات تجسّد وعياً جماعياً بأهمية الحفاظ على التراث وصونه، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية.
وأردف بالقول إن التفاعل الكبير الذي شهدته هذه النسخة من المشاركين والمتابعين يُعد مؤشراً واضحاً على نجاح الجهود التنظيمية، مؤكداً السعي الدائم لتقديم الأفضل والارتقاء بالبطولة في كل دورة.
وأعرب الخاصوني، عن ثقته بأن بطولة فزاع للهدد ستواصل مسيرتها الناجحة، لترسّخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات التي تحتفي بالتراث الإماراتي وتعزز حضوره في المجتمع.
وتُعد رياضة الهدد من أبرز الرياضات التراثية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، إذ تقوم على منافسة دقيقة بين الصقور بفئاتها المختلفة والحمام الزاجل، حيث يُطلب من الصقر إظهار سرعته ودقته في الصيد تحت إشراف لجنة تحكيم مختّصة، في اختبار يعكس مهارات الصقارين وقدرتهم على إعداد طيورهم وفق أعلى المعايير الفنية.

أخبار ذات صلة
55 جنسية في بطولة فزاع للرماية بالسكتون
اختتام منافسات أشواط الشيوخ في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©