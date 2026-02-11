«دبي البحري» يستعد لتنظيم الجولة الثانية من سباق الدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن اكتمال التحضيرات لإقامة الجولة الثانية من سباق دبي للدراجات المائية، يومي السبت والأحد المقبلين، على شاطئ جبل علي، وذلك وسط ترقّب كبير بالنظر للأسماء التي أكملت عملية التسجيل، حيث من المتوقع أن يجمع الحدث نخبة من أقوى المتسابقين من داخل وخارج دولة الإمارات.

وأصبح السباق مقصداً للمجتمع، بالنظر للقائمة المتنوعة من الجنسيات التي تشارك في مختلف فئات السباق، حيث كانت الإثارة حاضرة بقوة في الجولة الأولى التي أقيمت الشهر الماضي، وتميّزت بتفوّق ملحوظ لأبناء الإمارات المتمرسين في هذا النوع من الرياضات المائية.

وأعلن محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن اعتماد إقامة 13 فئة في سباق دبي للدراجات المائية شاملة لكافة التخصصات، وهي، واقف جي بي 1 وجي بي 2، وجالس جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4، وواقف مخضرمين جي بي 4 (2 ستروك)، وواقف ناشئين جي بي 3 لثلاث فئات، وواقف جي بي 4 (4 ستروك لايت)، والاستعراض الحُر والألواح الطائرة، اللذان سيتم اعتماد إقامتهما وفق متطلبات المنافسات.

وعبّر حارب عن تطلُّعه بأن يواصل هذا السباق دوره البارز في الرياضات المائية بوصفه محطة تجمع بين كافة الفئات السنية، بداية من عمر 8 سنوات في الناشئين، ووصولاً لفئة المخضرمين التي تضم مشاركين بأعمار كبير، مما يجعلنا نتابع في كل مسابقة مشاركة عائلية في مختلف التخصصات تعكس الشغف المتوارث بينها في هذا النوع من السباقات المائية ذي الشعبية الواسعة في المجتمع.

وقامت إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتعميم تعليمات السباق وجميع المعولمات الخاصة به، على أن يتم تنظيم اجتماع تنويري قبل انطلاق المنافسات، والقيام بإجراءات الفحص الفني للدراجات المائية، على أن يتم توزيع خط سير السباق الذي يتم اختياره وفق أفضل المعايير التي تحفظ سلامة جميع المشاركين، وترفع من قوة المنافسات بين المشاركين بالوصول إلى أقصى درجات التحدي.

يُذكر أن هذا السباق يقام بالتعاون مع شركاء النجاح للنادي، وأبرزهم: القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، مجلس دبي الرياضي، قنوات دبي الرياضية، ودكتور في أي بي.