الخميس 12 فبراير 2026
الرياضة

ذهبية الطائرة في «عربية السيدات» بين الشارقة والوصل والفتاة الكويتي

ذهبية الطائرة في «عربية السيدات» بين الشارقة والوصل والفتاة الكويتي
11 فبراير 2026 15:15

علي معالي (أبوظبي)
تشهد منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، قمّة الإثارة والمتعة، في يومها الختامي غداً «الخميس» لتحديد الفريق البطل من بين 3 أندية، وهي الشارقة الرياضي للمرأة، والوصل والفتاة الكويتي، حيث تتساوى الأندية الـ 3 في عدد النقاط برصيد 9 نقاط، عبر 3 انتصارات، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن، وخسر كل فريق مباراة خلال مشوار البطولة التي يشارك فيها 6 أندية.
تنطلق مباريات اليوم الختامي ظهراً على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقاء تلدرة السوري مع أكاد عنكاوا العراقي، ثم يلتقي الوصل مع الشبيبة البوشرية اللبناني في لقاء مرتقب، وفي الختام الشارقة مع الفتاة في قمة مرتقبة، وكان الفريقان قد لعبا منذ فترة قصيرة على لقب نهائي غرب آسيا، وفيها تُوِّجت سيدات الشارقة باللقب الأول لتلك النسخة، وهو ما يعني أن مباراة «الخميس» ستحمل الكثير من الأهداف للاعبات الفريقين.
وشهدت منافسات اليوم الرابع من البطولة قمة الإثارة، وحملت في طياتها مفاجأة من العيار الثقيل، عندما حققت سيدات البوشرية اللبناني التفوق على الشارقة بنتيجة 3-1، حيث بدأ الشارقة متقدماً في الشوط الأول بنتيجة 25-17 ولكن الأمور تغيرت تماماً في بقية الأشواط، حيث تقدم البوشرية في المباراة التي استغرقت111 دقيقة من المتعة والإثارة، حيث قدّم الفريق اللبناني مباراة كبيرة بالتركيز العالي مع تميز الإرسال وحائط الصد القوي، على مدار أشواط المباراة.
وفي مباراة ثانية نجحت سيدات الوصل في تحقيق الانتصار الثالث أيضاً ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بالفوز على تلدرة بنتيجة 3-0، وبأشواط (25-16 و25-14 و25-17 في مباراة استغرقت 73 دقيقة، قدّم خلالها الوصل عرضاً مميزاً وسيطر على المباراة من البداية للنهاية.
وفي مباراة ثالثة فاز الفتاة الكويتي على أكاد عنكاوا 3-0، في مباراة استغرقت 79 دقيقة، وانتهت أشواطها بنتيجة 25-16 و25-23 و25-19، ليرفع الفريق الكويتي رصيده إلى 9 نقاط.

