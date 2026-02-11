«أبيض الناشئين» يتدرّب في العين قبل مواجهة سنغافورة ودياً

أبوظبي (الاتحاد)

أدى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، أمس، حصته التدريبية الثانية على الملعب الفرعي لاستاد خليفة بن زايد، ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً في مدينة العين، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2026.

وأقيم مران المنتخب بمشاركة 20 لاعباً هم، مبارك أحمد حمد، سلطان جوهر علي، مبارك محمد البحر (حراس المرمى)، محمد عبدالرحمن موسى، عبدالله عوض سعيد، سلطان قاسم محمد، بطي خميس مطر، عبدالرحمن وليد الكاس، علي حمد خميس، سلطان ماجد جمعة (دفاع)، فارس علي عبدالله، حسين يوسف أنور، مسلم محمد خلف، سلطان ناصر بخيت، سعود يعقوب الدرعي، حمزة سويد (وسط)، سالم فهد الظنحاني، عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر، جايدن أديتيبا (هجوم).

ويخوض أبيض الناشئين مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب السنغافوري، يوم 14 فبراير على استاد خليفة بن زايد، ويوم 17 فبراير على استاد طحنون بن محمد، حيث يسعى الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا إلى تجهيز جميع اللاعبين استعداداً للمشاركة المقبلة في البطولة القارية.