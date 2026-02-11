«الواعدة» إيالا تسجل المشاركة الأولى في «دبي الحرة للتنس»

دبي (الاتحاد)

أكدت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، مشاركة ألكسندرا إيالا لأول مرة في بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة.

ونجحت النجمة الفلبينية التي تُعد واحدة من أبرز النجمات الواعدات في رابطة محترفات التنس في دخول قائمة أفضل 40 لاعبة في العالم، وتستعد اليوم لتتنافس مع نخبة تضم 18 من بين أفضل 20 لاعبة في العالم، بمن فيهم المصنّفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي إلينا ريباكينا.

ويذكر بأن إيالا، صاحبة العشرين عاماً والمنحدرة من مدينة كيزون، كانت تحتل المركز 139 عالمياً قبل 12 شهراً فقط، إلا أنها حققت قفزة نوعية في التصنيف العالمي خلال الأسابيع الأخيرة بفضل سلسلة من الأداءات القوية، حيث وصلت إلى نصف نهائي بطولة أوكلاند، ثم تأهلت إلى الدور ربع النهائي في مانيلا ثم في بطولة أبوظبي الأسبوع الماضي، في حين خسرت في الدوحة أمس الأول أمام تيريزا فالنتوفا بنتيجة 7-6/6-1.

وتُقام فعاليات الدورة الـ26 من بطولة السيدات بين 15 و21 فبراير الجاري في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتجمع نخبة الـ20 لاعبة، باستثناء ماديسون كيز ونعومي أوساكا اللتين تغيبان بداعي الإصابة.

وتستعد أيالا للمشاركة في الأدوار الرئيسية بجانب غالبية اللاعبات المصنّفات عالمياً في بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، بمن فيهن إيغا شفيونتيك، الفائزة بالعديد من بطولات جراند سلام، والنجمة الأميركية كوكو جوف، وحاملة لقب البطولة ميرا أندرييفا، ومجموعة من ألمع نجمات التنس، في واحدة من أقوى البطولات لهذا العام.

وتحظى إيالا بالفرصة لاختبار مستواها أمام متصدرات التصنيف العالمي، ولا سيما بعد خسارتها في الدوحة، حيث تسعى إلى تحقيق إنجاز مميز على مستوى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة. وتأتي مشاركتها الأولى في دبي ضمن جدول مشاركات مزدحم في بداية الموسم، إذ شاركت للمرة الأولى في الأدوار الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة، وفازت ببطولة كويونج كلاسيك الاستعراضية في ملبورن.